Sin desalojos forzosos: Gobierno de Yucatán busca liberar caminos en Chichén Itzá sin afectar a artesanos

El titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), Darío Flota Ocampo, informó que el proceso de reubicación de los comerciantes y artesanos instalados en la zona arqueológica de Chichén Itzá continuará mediante mesas de diálogo, descartando de manera tajante el uso de desalojos forzosos.

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El funcionario federal explicó que las conversaciones se mantienen activas entre todas las partes involucradas, incluyendo a los propios artesanos, guías de turistas y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Patronato Cultur. El objetivo central de estas mesas es concertar el aprovechamiento de las nuevas instalaciones comerciales y, de manera paralela, liberar los senderos prehispánicos dentro del sitio arqueológico para mejorar la experiencia de los visitantes.

Flota Ocampo recordó que el gobernador Joaquín Díaz Mena ha encabezado reuniones directas con representantes del sector artesanal en el Palacio de Gobierno, impulsando gestiones para encontrar una solución consensuada respecto al traslado hacia los nuevos espacios habilitados en el Centro de Atención a Visitantes (CAVI).

Asimismo, el secretario afirmó que la postura oficial del Gobierno del Estado es privilegiar la negociación y evitar medidas de presión contra quienes manifiestan resistencia al cambio. "El acuerdo es que no se va a forzar la salida, no va a haber un desalojo; se busca que se realice de manera coordinada", expresó.

De acuerdo con la Sefotur, algunos líderes de comerciantes ya aceptaron la transición e incluso comenzaron a ocupar los locales asignados. No obstante, el funcionario reconoció que aún persisten grupos inconformes que realizan protestas en la zona. Ante este panorama, aseguró que las negociaciones seguirán abiertas con todos los sectores hasta demostrarles que el nuevo esquema ofrece mayores ventajas operativas y de formalización para su actividad. Finalmente, aclaró que no existe un plazo definido para concretar el traslado total, pues se busca evitar conflictos en el principal motor turístico y patrimonial de la entidad.

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JGH