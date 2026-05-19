Gobierno presume expansión hospitalaria: más camas desde 2019 que en 12 años anteriores

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, destacó que la infraestructura hospitalaria del país ha mostrado un crecimiento más acelerado a partir de 2019, en comparación con los dos sexenios anteriores.

El funcionario presentó cifras sobre el aumento de camas hospitalarias y señaló que entre 2007 y 2012 se añadieron 5 mil 308 camas, mientras que en el periodo de 2013 a 2018 se incorporaron 3 mil 906 espacios adicionales. Según lo expuesto, el incremento registrado desde el inicio del nuevo modelo de salud ha superado la tendencia observada durante los 12 años previos.

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La exposición formó parte de la estrategia del gobierno federal para mostrar los avances en infraestructura y atención médica, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el crecimiento de la demanda de servicios.

En distintos informes del sector salud también se ha señalado que el rezago en infraestructura hospitalaria fue uno de los desafíos heredados, por lo que las nuevas inversiones contemplan construcción, rehabilitación y ampliación de hospitales en diversas entidades del país.

Nuevas inversiones buscan reducir rezago hospitalario en México

La administración federal ha sostenido que el crecimiento de camas y unidades médicas forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer la cobertura hospitalaria y atender las necesidades derivadas del aumento poblacional y de la demanda de servicios especializados.