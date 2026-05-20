Refréscate del calor de 47 grados de Mérida en este lugar por solo dos pesos

Las altas temperaturas continúan golpeando a Yucatán y Mérida ha registrado sensaciones térmicas cercanas a los 47 grados, por lo que muchas familias buscan opciones económicas para escapar del intenso calor sin salir de la ciudad.

Entre las alternativas más accesibles destaca la Reserva Ecológica Cuxtal, un espacio natural donde es posible refrescarse, convivir con la naturaleza y disfrutar de áreas verdes por apenas dos pesos.

Ubicada al sur de la capital yucateca, esta reserva se ha convertido en uno de los pulmones verdes más importantes de Mérida y también en un refugio para quienes desean alejarse por unas horas del asfalto y las altas temperaturas.

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¿Dónde está Cuxtal y cómo llegar?

La Reserva Ecológica Cuxtal se encuentra al sur de Mérida y abarca varias comisarías y zonas naturales protegidas.

Para llegar desde el centro de Mérida se puede tomar la salida hacia el sur por la avenida Itzáes o por Circuito Colonias en dirección a las comisarías de Molas y Dzununcán. El trayecto en automóvil toma alrededor de 30 a 40 minutos.

#sofiaaguilar ♬ swatting at flies - ethan mcneal @sofia_aguilarca ¡Guarda este post para tu próxima escapada! 📍Hacienda Dzoyaxché. Si buscas un plan completo cerca de Mérida, este es el lugar: ✅ Historia henequenera en cada rincón. ✅ Alberca para refrescarte del calor. ✅ Jardines amplios y áreas de juegos para la familia. ✅ ¡Un cenote impresionante! 🕯️🦇 Tip: En esta temporada, el suelo se llena de flores de ceiba, ¡parece que está nevando! ❄️🌺 ¿Con quién vendrías a explorar esta joya? Etiquétalo aquí abajo. 👇 #invierteconamor

Uno de sus mayores atractivos es el contacto directo con la naturaleza. En Cuxtal los visitantes pueden caminar entre senderos rodeados de árboles, observar aves, disfrutar del aire fresco y encontrar espacios ideales para descansar lejos del calor urbano. Además, algunas áreas cuentan con zonas para convivir en familia y disfrutar de un ambiente tranquilo a muy bajo costo, ya que el acceso simbólico puede ser de apenas dos pesos en ciertos espacios comunitarios.

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La importancia de la Reserva Cuxtal para Mérida

La Reserva Ecológica Cuxtal no solo funciona como un sitio recreativo, sino también como una zona fundamental para el equilibrio ambiental de Mérida.

Este espacio protege una importante reserva de agua subterránea que abastece a gran parte de la ciudad y ayuda a disminuir los efectos del calor extremo gracias a su extensa cobertura vegetal.

Cuxtal es una de las reservas más importantes de Mérida / Especial

Además, la reserva resguarda flora y fauna típica de la región yucateca y representa una barrera natural frente al crecimiento urbano descontrolado.

Por ello, ambientalistas y autoridades han insistido en la necesidad de conservar Cuxtal, especialmente en temporadas de calor intenso donde las áreas verdes cobran mayor relevancia para reducir las altas temperaturas en la capital yucateca.