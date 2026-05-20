“Ya es a diario": Ola de apagones de la CFE asfixia al comercio y quema aparatos en Sabancuy

El miércoles por la mañana ocurrió otro apagón en la colonia Centro de Sabancuy, perteneciente al municipio de Carmen. Los pobladores permanecieron sin el servicio de energía eléctrica por alrededor de dos horas, afectando gravemente a decenas de comerciantes, dado que en esta zona se concentra la mayor actividad económica de la localidad.

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Fernando Garrido Santisbón, comerciante de comida en la zona centro, señaló que las constantes fallas eléctricas perjudican las ventas locales. Por ello, urgió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a colocar más transformadores, ya que la falta prolongada de luz provoca que los alimentos en refrigeración se descompongan y que los picos de voltaje dañen aparatos eléctricos como refrigeradores y congeladores.

El afectado explicó que las líneas eléctricas en la colonia Centro están sobrecargadas, debido a que desde esa red se distribuye la energía hacia los barrios de Banco de Piedra y Pénjamo, sectores que también han registrado constantes interrupciones en el suministro durante los últimos días. Comentó que, ante la falta de luz, los productos se descongelan y se vuelven a congelar de manera intermitente, lo que echa a perder la mercancía. Asimismo, declaró que ya sufrió la pérdida de un televisor que se quemó debido a las variaciones de voltaje.

Ante esta situación, Garrido Santisbón hizo un llamado a las autoridades competentes, entre ellas a la diputada local por el Distrito XII, Gladys Rivera, para que intervenga y realice las gestiones necesarias ante la paraestatal con el fin de garantizar un servicio digno y frenar las afectaciones a la economía local.

Apagones a diario

En los últimos días, los apagones en Sabancuy se han registrado de manera diaria. El domingo pasado, las colonias Centro, Banco de Piedra y Pénjamo padecieron un corte de aproximadamente 10 horas. Posteriormente, durante el lunes y martes, la colonia Banco de Piedra volvió a quedar a oscuras por espacio de tres horas consecutivas.

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JGH