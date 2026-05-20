Morena solicita baja definitiva de Sergio Mayer tras renuncia

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena informó que solicitará a las instancias internas del partido la baja definitiva de Sergio Mayer Bretón del padrón de afiliados, además de pedir su exclusión como candidato en futuros procesos de selección, tras su renuncia a la militancia.

De acuerdo con un comunicado oficial, el procedimiento inició el 24 de febrero mediante un proceso sancionador de oficio, luego de que el diputado federal solicitara licencia para participar en un reality show, hecho que el órgano partidista consideró una afectación a la imagen de Morena y una priorización de intereses personales sobre los principios del partido.

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La CNHJ detalló que como medida cautelar fueron suspendidos sus derechos partidarios mientras avanzaba la investigación interna. Asimismo, señaló que durante el proceso, Mayer no atendió las etapas procedimentales y posteriormente presentó su renuncia a la militancia antes de que se emitiera una resolución definitiva.

En el comunicado, compartido el 20 de mayo, la CNHJ indicó que solicitará formalmente la eliminación del legislador del padrón interno y que no pueda contender bajo las siglas de Morena en futuros procesos de selección. El organismo sostuvo que la decisión responde a la defensa de los principios y lineamientos internos del movimiento.

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La decisión ocurre un día después de que Sergio Mayer hiciera pública su renuncia “con carácter irrevocable”, argumentando motivos personales. Pese a la salida del partido, el legislador manifestó su intención de continuar participando en la vida política nacional.