Campeche, entre los estados con menos visitantes en museos pese a su riqueza maya

El estado recibió durante el año pasado a 330 mil 631 personas entre los 19 museos existentes en la entidad, cifras que ubicaron a Campeche en el lugar número 12 a nivel nacional con menor afluencia de visitantes a estos espacios culturales.

Noticia Destacada Aprovecharon la madrugada: Ladrones vacían por completo una peluquería en Campeche

A decir de ciudadanos locales y visitantes, la falta de difusión de atractivos como la Máscara de Jade, exhibida en el Baluarte de la Soledad, así como la poca publicidad de cada uno de estos recintos, influye en que pocos campechanos visiten los museos para empaparse de la cultura regional. Ciudadanos como Kely, Jorge, el menor Gabriel y Manuel explicaron que hace falta una mayor campaña informativa para conocer la oferta cultural de la ciudad, pues comentaron que únicamente identifican a los más populares, al menos por nombre, entre ellos los museos arqueológicos de San Miguel y San José el Alto. Jorge destacó la importancia cultural de acudir a un museo, desde obtener mayores conocimientos hasta apreciar piezas únicas de Campeche y de la región maya.

De acuerdo con la Estadística de Museos 2026 del Inegi, durante el año pasado la entidad reportó el ingreso de 330 mil 631 visitantes en 19 museos. De estos, 306 mil 259 fueron clasificados como visitantes en exposiciones y 24 mil 372 como asistentes a otros eventos, entre actividades artísticas, culturales, académicas, educativas, cívicas y sociales.

En comparación con las entidades vecinas de la península, Campeche ocupó el penúltimo lugar en número de visitantes. Yucatán, con 22 museos, reportó 888 mil 304 ingresos; Quintana Roo, con 13 museos, registró la llegada de 534 mil 452 personas; mientras que Tabasco, con 18 museos, contabilizó 299 mil 582 visitantes.

A nivel nacional, la Ciudad de México, con 166 museos, fue la entidad que más visitantes recibió en estos espacios de cultura al reportar un ingreso de 25 millones 807 mil 320 personas. En contraste, Baja California Sur fue la de menor actividad, pues entre sus siete museos registró el ingreso de apenas 51 mil 420 personas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH