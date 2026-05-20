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Perro murió abandonado en Kanasín e imponen multa de 23 mil pesos a sus dueños

La Policía Ecológica de Kanasín atendió un caso de maltrato animal en Xelpac.

Por Redacción Por Esto!

20 de may de 2026

1 min

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Dueños de perro abandonado y muerto en Kanasín enfrentan multa de 23 mil pesos
Dueños de perro abandonado y muerto en Kanasín enfrentan multa de 23 mil pesos / Especial

La Policía Ecológica de Kanasín impuso una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a 23 mil 462 pesos, al propietario de un perro por presunto maltrato animal que derivó en la muerte del canino en un predio de la comisaría de Xelpac.

De acuerdo con la corporación, el caso fue atendido luego de una denuncia realizada a través de redes sociales, donde ciudadanos alertaron sobre un perro que presuntamente permanecía en estado de abandono dentro de un predio.

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Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Ecológica acudieron al sitio en una primera inspección; sin embargo, no localizaron a los propietarios del inmueble. Posteriormente, en una nueva visita, lograron entrevistar al encargado del lugar, quien informó que los dueños viven en Mérida y que, debido a cuestiones laborales, no podían acudir al predio.

Al verificar las condiciones del animal, los agentes confirmaron que el perro ya no contaba con signos vitales. Además, presentaba severos signos de desnutrición y deshidratación, situación que derivó en la aplicación de la sanción económica.

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La Policía Ecológica informó que, además de la multa de 200 UMAs, los propietarios podrían enfrentar responsabilidades legales por el abandono y presunto maltrato del animal.

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