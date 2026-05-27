Secretaría de Salud confirma el primer caso de tosferina en Yucatán del 2026

La Secretaría de Salud federal confirmó el primer caso de tosferina en Yucatán durante el 2026, mientras Quintana Roo también reportó su primer contagio del año, dejando a Campeche como la única entidad de la Península sin registros de la enfermedad hasta ahora.

De acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSA), durante la semana 19 (del 10 al 16 de mayo) se notificaron ocho nuevos casos confirmados en cuatro estados: Nuevo León concentró cinco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, uno cada uno.

La enfermedad, también conocida como pertusis, tos convulsa o tos de los 100 días, es causada por la bacteria Bordetella pertussis y es un riesgo especialmente grave para bebés menores de un año sin esquema completo de vacunación.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los primeros síntomas suelen confundirse con un resfriado común, como congestión nasal, escurrimiento, fiebre ligera y tos ocasional; en lactantes puede provocar pausas respiratorias potencialmente mortales.

El informe federal revela que del 1 de enero al 16 de mayo del 2026, México acumuló 105 casos confirmados de tosferina en 20 estados, cifra 88.8% menor respecto al mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaban 943 contagios distribuidos en 31 entidades. Todos los casos de este año corresponden a menores de un año, confirmó la SSA.

Aunque la disminución nacional es considerable, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica debido a que en el 2025 México enfrentó el mayor brote de tosferina en más de una década, con mil 596 casos confirmados y 74 defunciones.

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La mayoría de las muertes ocurrió en bebés sin vacunación. De acuerdo con la SSA, el 69% de las defunciones correspondió a menores de un año sin inmunización, mientras que el 91% eran bebés menores de seis meses. En lo que va del año ya se reportaron tres decesos asociados a la enfermedad: bebés varones menores de seis meses en Estado de México, Querétaro y Sonora, todos sin vacuna.

En Yucatán, el panorama también refleja una baja frente al año pasado. Para la semana epidemiológica 19 de 2025 la entidad acumulaba 10 casos, mientras que este año sólo se confirmó uno, correspondiente a un paciente masculino.