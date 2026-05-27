Mujeres involucradas en caso de estafas de autos protagonizan pelea tras el juicio en Mérida

Una confrontación entre dos mujeres vinculadas a un caso de presuntas estafas vehiculares se habría registrado este martes al interior del Centro de Justicia Oral de Mérida, luego de una audiencia relacionada con denuncias por supuestos fraudes de automóviles en Yucatán.

Las involucradas fueron identificadas como Liany “N”, quien enfrenta diversas acusaciones por presuntas irregularidades en operaciones de vehículos, y Jacky “N”, señalada como una de las personas denunciantes en el proceso judicial.

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Según versiones extraoficiales, ambas coincidieron en las instalaciones del recinto tras concluir una diligencia legal. Presuntamente, una serie de comentarios y provocaciones derivó en una discusión que terminó en un enfrentamiento físico dentro de los baños del inmueble.

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Personas que se encontraban en el lugar señalaron que la tensión aumentó rápidamente hasta que ambas comenzaron a forcejear, situación que causó sorpresa entre usuarios y personal que permanecía cerca de la zona.

Hasta ahora no existe un posicionamiento oficial por parte de las autoridades sobre lo ocurrido, y tampoco se ha confirmado si hubo sanciones, personas lesionadas o alguna detención relacionada con el incidente.