¿A qué hora y dónde lloverá en Yucatán este miércoles 27 de mayo? Procivy alerta por tormentas fuertes en Mérida y otros municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este miércoles 27 de mayo continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del estado, lo que favorecerá lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la combinación de una vaguada y el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe provocará precipitaciones desde las primeras horas del día, aunque las tormentas más intensas se presentarán después del mediodía.

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¿A qué hora lloverá en Yucatán este miércoles?

Según Procivy, durante la mañana se esperan lluvias ligeras y moderadas de manera dispersa en distintos municipios del estado.

Sin embargo, será después del mediodía y durante la tarde cuando aumente significativamente el potencial de tormentas fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente entre las 2:00 de la tarde y las primeras horas de la noche, periodo en el que se prevé la mayor intensidad de las lluvias.

Municipios donde lloverá más fuerte este 27 de mayo

Protección Civil señaló que las lluvias más intensas podrían presentarse principalmente en:

Mérida

Umán

Halachó

Samahil

Municipios cercanos a estas zonas

En estas regiones podrían registrarse tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y encharcamientos temporales.

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Temperaturas extremas en Yucatán

A pesar de las lluvias previstas para este miércoles, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del territorio yucateco. Procivy pronosticó temperaturas máximas de entre 38 y 39 grados Celsius en el oriente del estado.

En municipios del centro, suroeste y noroeste de Yucatán, los valores podrían alcanzar entre 39 y 41 grados Celsius, mientras que en Tecoh el termómetro podría llegar hasta los 42 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

Vientos fuertes y oleaje en la costa yucateca

El viento predominará del sureste durante la mañana con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Conforme avance la tarde cambiará hacia el noreste y sureste.

Además, se esperan rachas de entre 50 y 60 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado, principalmente durante las tormentas.

Procivy también informó que el oleaje podría alcanzar entre 1 y 2 metros en el litoral yucateco, por lo que se recomienda precaución a pescadores, embarcaciones menores y personas que realicen actividades marítimas.

Recomendaciones de Procivy ante lluvias y tormentas

Ante las condiciones previstas para este miércoles, Procivy pidió a la población:

Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento

Mantener limpias coladeras y desagües

Extremar precauciones al conducir bajo lluvia

Estar pendientes de los reportes meteorológicos oficiales

Las autoridades reiteraron que las condiciones podrían cambiar rápidamente debido a la inestabilidad atmosférica presente en la región.