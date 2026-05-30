“No caigamos en falsas alarmas”; gobernador de Yucatán manda mensaje a la población por histórica temporadas de lluvias

La tarde de este sábado 30 de mayo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, compartió un mensaje en medio de la temporada de intensas lluvias en la entidad.
El mandatario estatal explicó que los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que las lluvias intensas continuarán afectando a distintas regiones de la entidad en los próximos días.
Además, pidió a la población evitar caer en falsas alarmas y mantenerse informados a través de los avisos oficiales de instituciones como la Conagua y la Coordinación Estatal de Protección Civil a través de sus canales y redes sociales.