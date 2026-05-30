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“No caigamos en falsas alarmas”; gobernador de Yucatán manda mensaje a la población por histórica temporadas de lluvias

El mandatario estatal Joaquín "Huacho" Díaz Mena compartió un mensaje importante a los yucatecos

Daniel Quintana

Por Daniel Quintana

30 de may de 2026

1 min

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Gobernador Huacho Díaz Mena comparte mensaje a habitantes de Yucatán sobre las lluvias en la región
Gobernador Huacho Díaz Mena comparte mensaje a habitantes de Yucatán sobre las lluvias en la región / X: @huachodiazmena

La tarde de este sábado 30 de mayo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, compartió un mensaje en medio de la temporada de intensas lluvias en la entidad.

El mandatario estatal explicó que los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que las lluvias intensas continuarán afectando a distintas regiones de la entidad en los próximos días.

Además, pidió a la población evitar caer en falsas alarmas y mantenerse informados a través de los avisos oficiales de instituciones como la Conagua y la Coordinación Estatal de Protección Civil a través de sus canales y redes sociales.

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