Destinarán 10 millones de pesos para mejorar plantas tratadoras y sistema de agua en Carmen

Durante este 2026 se invertirán cerca de 10 millones de pesos en Carmen mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), recursos que serán destinados a nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y obras para fortalecer el sistema de agua potable en el municipio de Carmen.

El secretario de Bienestar del Estado, Esteban Hinojosa Rebolledo, informó que se trata de un fondo federal de aportaciones destinado a financiar obras y acciones sociales básicas y forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y busca reducir la pobreza y la desigualdad en las regiones más vulnerables.Indicó que en este año, una problemática que ha saltado a la luz es que, las plantas de tratamiento de aguas residuales, en su mayoría están abandonadas o inactivas.

Esto se debe a la falta de presupuesto municipal para pagar su alto consumo de energía, la escasez de personal capacitado para operarlas y las descargas industriales ilegales que dañan la infraestructura.

Aunque pueden existir muchas justificaciones para este problema, refirió que si bien en algunos lugares se carece de estos sistemas, en donde hay, parte de las instalaciones tienen más de dos décadas de antigüedad y carecen de las tecnologías actuales, por lo que, con el crecimiento poblacional las industrias o comercios vierten químicos y residuos que sobrepasan o arruinan los filtros de las plantas operativas, entonces, al no tratarse, las aguas negras terminan en ríos, lagos y manglares, destruyendo los ecosistemas locales y la biodiversidad.

El funcionario explicó que esa preocupación existente por el deterioro de las plantas tratadoras en distintos municipios, donde está más que evidenciado que desde hace más de 10 años, lo que representa incluso un posible problema ambiental y de salud pública por las descargas de aguas residuales hacia la bahía.

Indicó que, en una reciente visita al municipio de Carmen, que incluyó la cabecera municipal y algunas comunidades se pudo constatar que se tendrán que hacer inversiones en las plantas tratadoras, pero así también fortalecer el suministro de agua, pues para que este municipio tenga el vital líquido potable de la zona de Chicbul hasta la cabecera municipal se recorren 123 kilómetros, por lo que los cárcamos requieren inversión en mantenimiento, plantas solares que garanticen su óptimo funcionamiento, entre otras acciones.

Aunque destacó que durante 2025 se realizaron obras de rehabilitación en infraestructura hidráulica, incluyendo trabajos en el mercado Morelos y el cárcamo de Plan de Ayala, este año se proyectan cuatro nuevas obras prioritarias diferentes puntos del municipio.