Peligro máximo en Campeche: ¿A qué hora lloverá hoy?

Las alertas por lluvias intensas y torrenciales continúan activas en Campeche, donde la Secretaría de Protección Civil (Seproci) mantiene niveles de peligro máximo, alto y medio ante el pronóstico de precipitaciones que podrían superar los 100 milímetros en algunas regiones.

De acuerdo con el mapa de alertamiento, los municipios de Campeche, Seybaplaya y Champotón se mantienen en nivel de peligro máximo debido a la posibilidad de lluvias intensas a torrenciales con acumulados superiores a los 100 milímetros.

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En nivel de peligro alto se encuentran Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo, donde se prevén lluvias fuertes a intensas de entre 50 y 100 milímetros.

En tanto, Hopelchén, Calakmul, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada permanecen en nivel de peligro medio, con pronóstico de lluvias moderadas a fuertes que podrían alcanzar entre 20 y 50 milímetros.

Estas condiciones son provocadas por el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, así como por la presencia de una zona de baja presión ubicada sobre la Sonda de Campeche. Este sistema interactúa con un canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México, el sur de la Península de Yucatán y el Golfo de Honduras, además de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

La combinación de estos fenómenos favorece el desarrollo de tormentas fuertes e intensas en gran parte del territorio campechano, con riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas, reducción de visibilidad en carreteras y afectaciones a la movilidad.

Las condiciones inestables persistirán durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Para este sábado se esperan lluvias moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes de manera puntual, temperaturas de entre 24 y 36 grados, y vientos del norte y este de 10 a 30 kilómetros por hora, manteniéndose el riesgo en nivel medio.

El domingo continuarán las lluvias moderadas a fuertes, con eventos puntuales muy fuertes, temperaturas de 24 a 37 grados y vientos del este de 10 a 30 kilómetros por hora, por lo que el riesgo seguirá siendo medio.

Para el lunes se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con lluvias fuertes a muy fuertes e incluso intensas de manera puntual. Las temperaturas oscilarán entre 24 y 34 grados, con vientos de la misma intensidad, por lo que la Seproci elevó el nivel de riesgo a alto.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar calles o caminos inundados, mantenerse alejada de zonas de riesgo y seguir únicamente la información emitida por canales oficiales. También recomendó a los automovilistas conducir con precaución, debido a las anegaciones registradas en distintos puntos de la entidad en los últimos días.