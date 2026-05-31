Grutas de Loltún reabrirían en 2026 tras casi seis años cerradas en Yucatán

Después de permanecer cerradas durante casi seis años, las Grutas de Loltún podrían volver a recibir visitantes antes de que concluya el 2026, de acuerdo con autoridades estatales, que aseguran que el proyecto de rehabilitación se encuentra en su etapa final y sólo restan algunos trámites administrativos y ajustes técnicos para concretar su reapertura.

Consideradas uno de los principales atractivos naturales, arqueológicos e históricos de Yucatán, las grutas ubicadas en el municipio de Oxkutzcab permanecen sin actividad turística desde el 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Su prolongación obedeció principalmente a trabajos pendientes de rehabilitación, equipamiento y validación técnica requeridos para su operación turística, situación que durante años generó cuestionamientos por el deterioro y abandono de varios paradores administrados por el estado.

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El director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), David Escalante Lombard, afirmó que los trabajos presentan avances importantes y forman parte de los proyectos prioritarios contemplados para este año. “Las Grutas de Loltún es un tema que ya va bastante avanzado. Falta terminar las partes administrativas para proceder con eso y los tiempos para concluir la instalación”, señaló el funcionario.

Aseguró además que la reapertura del sitio se encuentra programada dentro de la planeación institucional para el 2026. “Lo que sí les puedo asegurar es que es un proyecto que está contemplado este año y lo tendremos antes de que termine”, sostuvo.

Uno de los sitios más reconocidos

Las Grutas de Loltún son reconocidas por su relevancia arqueológica, geológica y cultural. El sistema de cavernas alberga vestigios mayas, pinturas rupestres, formaciones naturales y evidencia de ocupación humana de miles de años de antigüedad, lo que las convierte en uno de los atractivos turísticos más importantes del Sur del estado.

Su cierre en el 2020 dejó fuera de operación uno de los principales puntos de interés de la llamada Ruta Puuc, afectando la oferta turística de esa región de la entidad y limitando la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Defienden estrategia de reactivación

Durante la entrevista, Escalante Lombard respondió a las críticas por la lentitud en la reapertura de diversos paradores turísticos y recordó que muchos de estos espacios permanecieron cerrados durante años sin que existieran proyectos concretos para su recuperación y reapertura.

“Hay que hacer un poquito de memoria y recordar que los paradores que hoy están cerrados llevan así desde el 2020”, expresó.

Añadió que durante mucho tiempo estos sitios no recibieron atención para su rescate y que actualmente existe presión para que sean reabiertos en plazos cortos.

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“Hubo un gran tiempo que a nadie le importó y hoy nos piden con urgencia abrirlos”, afirmó.

El funcionario señaló que además de Loltún también avanzan trabajos en otros espacios turísticos administrados por el estado, entre ellos el parador de Uaymitún, cuya reapertura igualmente forma parte de la estrategia de recuperación de infraestructura turística.

Falta el aval final del INAH

Respecto a los pendientes en Loltún, explicó que uno de los principales puntos por resolver está relacionado con la instalación de un sistema especializado de iluminación dentro de las cavernas, así como con la validación técnica correspondiente por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“A Loltún le faltan lámparas. Son instalaciones especializadas que el INAH tiene que terminar de revisar y dar su visto bueno, que prácticamente ya está”, detalló.

De concretarse en los tiempos previstos, la reapertura marcaría el regreso de uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Yucatán, cerrado desde hace casi seis años y considerado una pieza clave para fortalecer la actividad turística en el sur del estado.