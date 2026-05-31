Respaldan en Campeche a Claudia Sheinbaum durante mensaje por dos años de su triunfo

Miles de campechanas y campechanos refrendaron este domingo su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al seguir desde el foro Ah Kim Pech —conocido popularmente como la Concha Acústica— el mensaje ofrecido desde la Ciudad de México con motivo de cumplirse dos años de su contundente triunfo en la elección presidencial de 2024.

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Desde temprana hora, familias enteras, jóvenes, adultos mayores, militantes y simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación se congregaron en el emblemático recinto de la capital del Estado para escuchar el mensaje de la mandataria federal, en un ambiente de entusiasmo y apoyo a las políticas impulsadas por su gobierno. Vestidos con prendas color guinda, portando banderas de México y de la 4T, los asistentes abarrotaron el espacio con consignas de apoyo. Entre las lonas y pancartas destacaron frases como “Presidenta con A”, “Llegamos todas” y “Amor con amor se paga”.

Ni las altas temperaturas registradas disminuyeron el ánimo de los miles de asistentes, quienes siguieron atentamente el mensaje presidencial y celebraron los avances alcanzados durante la actual administración federal. El respaldo expresado por los campechanos también se sustenta en los proyectos estratégicos y las inversiones que el Gobierno de México ha destinado al Estado, considerado una de las entidades prioritarias dentro de la agenda de desarrollo del sureste del país.

Entre las acciones más relevantes destaca el denominado Plan Campeche, una estrategia integral que busca impulsar el crecimiento económico, fortalecer la producción agropecuaria y generar nuevas oportunidades de empleo. A ello se suma la construcción de la Planta Pasteurizadora de Leche, proyecto orientado a fortalecer la cadena productiva del sector ganadero y garantizar mejores condiciones de comercialización para los productores locales.

Asimismo, la administración federal impulsa el desarrollo del Gasoducto para Campeche, infraestructura clave para dotar de energía a nuevas inversiones industriales y fortalecer la competitividad económica de la entidad. En materia de conectividad, el Gobierno de México mantiene inversiones en infraestructura carretera para mejorar la movilidad regional, además de la modernización y ampliación de los puertos de Carmen y Seybaplaya, con el objetivo de fortalecer las actividades comerciales, pesqueras y energéticas.

Otros de los proyectos emblemáticos respaldados por la presidenta son la consolidación del Tren Maya, obra que ha transformado la conectividad turística y económica del sureste mexicano, así como el proyecto del Tren Ligero, que permitirá una movilidad más eficiente y moderna para los habitantes de la capital. Los asistentes coinciden en que estas obras representan una oportunidad histórica para el desarrollo del Estado.

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JGH