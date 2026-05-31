Oncología pediátrica del O’Horán podría mudarse al Hraepy; Amanc Yucatán alista rutas de traslado

El posible traslado de los servicios de oncología pediátrica del antiguo Hospital General Dr. Agustín O’Horán al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) genera expectativas positivas para niñas y niños con cáncer, aunque también plantea nuevos desafíos, principalmente en materia de movilidad para las familias atendidas por Amanc Yucatán.

La directora de la asociación, Isabella Rivas Castilla, explicó que uno de los principales retos será la mayor distancia entre el albergue y el Hraepy; sin embargo, ya se trabaja con autoridades de salud para garantizar el traslado oportuno de los pacientes.

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Detalló que se prevé establecer rutas de transporte coordinadas con los horarios de consulta y tratamiento, a fin de facilitar los traslados diarios.

Albergue y movilidad

“Vamos a tener la disponibilidad del traslado de pasajeros a través de una ruta que se va a acordar con los oncólogos, para que las citas de nuestros beneficiarios queden en horarios conjuntos y podamos tener rutas de mañana y tarde”, indicó.

Rivas Castilla destacó que este esquema permitirá que las familias hospedadas en el albergue puedan acudir sin contratiempos a sus tratamientos, independientemente de que el área de oncología pediátrica sea trasladada al Hraepy.

Añadió que las autoridades sanitarias también les han informado sobre la disponibilidad de unidades de transporte, por lo que se mantendrá una coordinación permanente para cubrir las necesidades de movilidad de los menores y sus acompañantes.

Actualmente, Amanc Yucatán brinda apoyo a más de 450 familias de menores con cáncer, aunque no todos reciben atención en el O’Horán, ya que algunos son tratados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Seguro Social (IMSS).

La directora consideró que el traslado de servicios médicos a nuevas instalaciones también podría representar beneficios para parte de la población atendida, debido a la cercanía con otros hospitales de alta especialidad.

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Respecto a la infraestructura y equipamiento del Hraepy, Rivas Castilla afirmó que existe optimismo entre las familias y organizaciones que acompañan a pacientes pediátricos oncológicos.

“Todo lo que se está equipando en el Hraepy nos hace sentir esperanza de que van a mejorar las cosas para nuestros niños, que van a estar mejor atendidos y que van a tener un espacio óptimo”, expresó.

Asimismo, recordó que una de las principales preocupaciones sobre el nuevo Hospital O’Horán era la falta de un área exclusiva para oncología pediátrica, ya que se contemplaban espacios compartidos con otras áreas de pediatría general, pese a las condiciones especiales que requieren los pacientes inmunocomprometidos.

“Los niños con cáncer requieren un espacio especial para ellos y entendemos que en el Hraepy esto sí se va a dar”, concluyó.