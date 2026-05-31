Chichén Itzá reabrirá este lunes 1 de junio tras casi dos semanas de protestas

La Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabrirá al público a partir del lunes 1 de junio, luego de que se alcanzara un acuerdo entre el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura federal, el INAH, el Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum.

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De acuerdo con las autoridades, la reapertura forma parte de un proceso de ordenamiento de la actividad turística y comercial dentro del sitio arqueológico, tras el diálogo sostenido con artesanas y artesanos que laboran en la zona.

El objetivo de estas acciones es mejorar la organización al interior de uno de los destinos turísticos más visitados del país, así como brindar una mejor experiencia a las y los visitantes nacionales y extranjeros que acuden diariamente al recinto histórico.

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Asimismo, se informó que el acceso a la zona arqueológica será únicamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), como parte del esquema establecido para el control y ordenamiento de ingresos.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada para garantizar tanto la actividad turística como las condiciones laborales de quienes dependen económicamente de la venta de artesanías y servicios en Chichén Itzá.