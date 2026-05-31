Recortan 50% del salario a trabajadores del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas

Trabajadores de confianza y eventuales del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas denunciaron una reducción, sin previo aviso, de la mitad de sus ingresos durante la presente quincena, bajo el argumento oficial de una insuficiencia presupuestal en las finanzas municipales. La drástica decisión, que de acuerdo con las autoridades locales se extenderá por un periodo inicial de dos quincenas consecutivas, mantiene en incertidumbre a la plantilla laboral debido al temor generalizado de sufrir represalias o despidos injustificados en caso de expresar públicamente su inconformidad.

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La crisis interna estalló tras una reunión de carácter urgente convocada por la Tesorería Municipal con directores y jefes de departamento de la administración local. Durante el encuentro, los funcionarios de alto nivel notificaron la aplicación de esta disposición. Según explicaron, la causa obecece a un recorte imprevisto de 7 millones de pesos en las participaciones federales asignadas al municipio de Lázaro Cárdenas. Esta situación, afirmaron, colocó a las finanzas públicas en un escenario de alta vulnerabilidad, por lo que desde esta quincena se hizo efectivo el descuento a cientos de empleados.

La determinación generó profunda incertidumbre y preocupación entre el personal adscrito a áreas operativas y de campo, como la Dirección de Servicios Públicos. Los colaboradores afectados perciben salarios que oscilan entre los 3 mil y 4 mil pesos quincenales, recursos con los que sostienen a sus familias. Con la aplicación del ajuste salarial, sus ingresos netos se redujeron a un estimado de entre mil 500 y 2 mil pesos por periodo, una cantidad insuficiente para cubrir la canasta básica, el transporte, los servicios domésticos y los gastos escolares. A la problemática financiera se suma el descontento por las recientes bajas de personal registradas en la estructura municipal, las cuales, según manifestaron diversos empleados, no responden a criterios técnicos de optimización administrativa.

Ante la creciente ola de inconformidad y los señalamientos difundidos en redes sociales, el tesorero municipal, Javier Martínez, reconoció la aplicación del recorte y explicó que la situación deriva de un ajuste presupuestal de alcance nacional determinado por la Federación. El responsable de las finanzas municipales subrayó que esta afectación económica impacta de manera generalizada a los ayuntamientos del país y de Quintana Roo, obligando a los gobiernos locales a implementar medidas extraordinarias para mantener su operatividad.

Argumentó que municipios de gran relevancia económica y turística, como Benito Juárez (Cancún) —que dispone de un presupuesto anual cercano a los 7 mil 400 millones de pesos—, así como Solidaridad y Cozumel, cuentan con la infraestructura y capacidad recaudatoria necesarias para absorber una reducción de 10 millones de pesos sin comprometer sus actividades cotidianas. Sin embargo, señaló que la realidad de los municipios con alta dependencia de recursos federales es completamente distinta.

“Nosotros recibimos habitualmente entre 15 y 18 millones de pesos al mes por concepto de participaciones federales. El mes pasado captamos 15 millones, pero si de golpe la Federación te retira 7 millones, la operatividad del ayuntamiento queda completamente limitada”, detalló.

Martínez reconoció que la retención de la mitad del salario representa un fuerte golpe para la economía familiar de los trabajadores. Indicó que incluso el personal de mandos medios y superiores enfrenta dificultades para cumplir con compromisos financieros previamente adquiridos, como colegiaturas y créditos. No obstante, insistió en que la medida será temporal y que las participaciones federales deberán normalizarse a finales de junio.

Como alternativa para el personal que no acepte laborar bajo estas condiciones salariales, la Tesorería Municipal instruyó a las distintas direcciones a implementar esquemas de “descanso compensatorio obligatorio”. La propuesta permite a los titulares de cada área dividir a sus equipos de trabajo para que la mitad del personal permanezca 15 días sin laborar ni percibir sueldo, alternándose posteriormente con el resto de los empleados durante la siguiente quincena, con la finalidad de compensar la falta de recursos económicos mediante tiempo libre.

El tesorero detalló que, de no haberse aplicado este ajuste a la nómina, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas habría enfrentado una parálisis en la prestación de servicios esenciales. Explicó que el gasto mensual por suministro eléctrico para el alumbrado público asciende a un millón 600 mil pesos, cifra a la que se agregan importantes erogaciones destinadas a la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos tanto de la isla Holbox como de la cabecera municipal.

Finalmente, defensores de los derechos laborales cuestionaron severamente la postura asumida por los integrantes del Cabildo local y los acusaron de no ejercer sus facultades de fiscalización y contrapeso en el manejo de la hacienda pública municipal, incumpliendo las responsabilidades inherentes a la Comisión de Previsión Social y Salud, cuya función principal es salvaguardar la estabilidad laboral, integridad y derechos de la base trabajadora que sostiene la estructura institucional de Lázaro Cárdenas.

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JGH