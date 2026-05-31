Cuba enfrenta apagones masivos: hasta 63% de la isla quedará sin electricidad este domingo

Cuba volverá a enfrentar este domingo una jornada marcada por apagones prolongados, luego de que la Unión Eléctrica (UNE) anticipó una de las afectaciones más severas de los últimos meses. De acuerdo con las estimaciones oficiales, hasta 63 por ciento del territorio nacional podría quedar desconectado de forma simultánea durante la tarde-noche, cuando se registra el mayor consumo de energía.

La crisis eléctrica en la isla se ha profundizado desde mediados de 2024 y el gobierno cubano ha reconocido que el Sistema Electroenergético Nacional atraviesa una situación crítica. En La Habana, los cortes han llegado a extenderse por varias horas, mientras que en otras provincias se han reportado jornadas consecutivas con interrupciones prolongadas.

¿Por qué Cuba tendrá apagones masivos este domingo?

Uno de los factores que agravó el panorama fue la salida de operaciones de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor generadora del país. La planta quedó desconectada del sistema por una nueva avería en su caldera, uno de los componentes principales para producir vapor y generar electricidad.

Esta es la cuarta vez en mayo que la Guiteras queda fuera de servicio y la duodécima desde el inicio del año. Según reportes oficiales, la mitad de esas paradas han estado relacionadas con fallas en la caldera. Los especialistas prevén que la planta pueda regresar a operaciones el próximo martes.

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¿Cuál es el déficit eléctrico previsto en Cuba?

La UNE calcula para este domingo una capacidad de generación de 1,170 megavatios, frente a una demanda máxima de 3,100 megavatios. Esto deja un déficit de 1,930 megavatios, mientras que la afectación estimada alcanzaría los 1,960 megavatios.

Actualmente, siete de las 16 unidades termoeléctricas del país se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimiento. A esto se suma la falta de combustible importado, que mantiene detenidos varios motores de generación que dependen de diésel y fueloil.

⚡ Actualización del Sistema Electroenergético Nacional para el 31 de mayo de 2026.



Pronóstico de afectación:

Para el mediodía: 1550 MW

Para el pico de la noche: 1960 MW



Leer más: https://t.co/6hVsTmTfaj#UnidosXCuba #UniónEléctrica #UNE #NotaInformativa pic.twitter.com/UqbSa4mpaE — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) May 31, 2026

Crisis energética en Cuba combina fallas internas y presión externa

El gobierno cubano atribuye parte del deterioro energético al asedio petrolero de Estados Unidos, al que acusa de asfixiar a la isla. Sin embargo, especialistas independientes señalan que la crisis también responde a años de baja inversión, infraestructura obsoleta y dependencia de combustibles importados.

Cuba necesita alrededor de 100 mil barriles diarios de petróleo para cubrir sus requerimientos energéticos, pero solo 40 mil provienen de su producción nacional. Diversos estudios estiman que el país requeriría entre 8 mil y 10 mil millones de dólares para recuperar su sistema eléctrico.

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