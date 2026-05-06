¡No pierdas tu línea! Este es el último día para el registro de celulares en Yucatán

En Yucatán, autoridades y compañías telefónicas han reiterado el llamado a los usuarios de telefonía móvil para cumplir con el registro obligatorio de sus líneas, una medida orientada a fortalecer la seguridad y reducir delitos como extorsiones y fraudes.

Aunque muchos aún no lo han realizado, es importante aclarar que la fecha límite oficial es el próximo 30 de junio, por lo que aún estás a tiempo de completar el trámite y evitar afectaciones en tu servicio.

¿Quiénes deben registrarse?

El registro está dirigido a todos los usuarios de telefonía móvil, especialmente a quienes cuentan con líneas de prepago, ya que estas no siempre están vinculadas a un titular plenamente identificado.

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¿Qué pasa si no registro mi celular?

Las autoridades han advertido que las líneas que no sean registradas antes del 30 de junio podrían ser suspendidas, lo que implicaría la pérdida del número telefónico y la imposibilidad de continuar utilizando el servicio con normalidad.

¿Cómo hacer el registro?

El trámite puede realizarse de manera sencilla a través de las plataformas digitales que cada compañía telefónica ha habilitado para sus usuarios. En estos portales, deberás ingresar tu número celular y seguir los pasos indicados para completar el proceso.

También es posible acudir directamente a los centros de atención a clientes de tu operador telefónico, donde personal autorizado puede ayudarte a realizar el registro de forma presencial, especialmente si tienes dudas o dificultades con el proceso en línea.

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En ambos casos, será necesario proporcionar algunos datos básicos como tu identificación oficial, la CURP y el número telefónico que deseas registrar, con el fin de vincular la línea a un titular.

¿Cuál es el objetivo del registro?

La finalidad principal es contar con un padrón actualizado de usuarios que facilite la identificación de líneas utilizadas en actividades ilícitas, contribuyendo así a mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante delitos telefónicos.