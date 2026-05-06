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Preparan la entrega de la primera fase de las obras de la ampliación del Puerto de Altura de Progreso

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó sobre la atención a los últimos detalles de la primera fase de las obras de la ampliación del Puerto de Altura de Progreso.

Por Redacción Por Esto!

6 de may de 2026

2 min

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Primera fase del Puerto de Progreso, lista para su entrega oficial en próximas semanas
Primera fase del Puerto de Progreso, lista para su entrega oficial en próximas semanas / Especial

Como parte del seguimiento al proyecto de modernización y ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió con autoridades de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), quienes informaron que la primera etapa de esta obra estratégica para el desarrollo de Yucatán está por concluir.

En la reunión mensual de trabajo, en la que participó el director general de Asipona Progreso, almirante en retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, se informó que se atienden los últimos detalles para la entrega oficial, prevista para las próximas semanas, a fin de dar paso al inicio de la segunda fase del plan.

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También, las autoridades estatales y portuarias revisaron los pormenores de la segunda etapa, que corresponde a la iniciativa privada.

Se trata de la segunda de un total de tres fases programadas como parte de este proyecto estratégico, el cual fortalecerá la infraestructura portuaria y consolidará a Yucatán como un nodo logístico internacional.

Al respecto, Díaz Mena señaló que se trabaja en la conclusión administrativa, por lo que, una vez concluidos formalmente los trabajos, se iniciará el proceso de entrega-recepción, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.

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El mandatario reiteró que el Gobierno del Estado tiene plena disposición para instalar mesas de trabajo, compartir la información necesaria y fortalecer la coordinación para dar continuidad a las siguientes etapas de la obra.

Por su parte, el director general de la Asipona Progreso, almirante en retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, agradeció el espacio para dar seguimiento y presentar los avances de esta obra, y refrendó que continuarán sumando esfuerzos para alcanzar los objetivos y que el proyecto avance conforme a lo trazado.

En esta reunión participaron por videoconferencia representantes de las Direcciones Generales de Puertos, de Fomento y Administración Portuaria, así como de la Unidad de Protección Gubernamental.

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