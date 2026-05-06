Tiraderos de animales muertos y basura alarman a vecinos de Escárcega

Aparte de ser tomada como basurero por personas desconocidas, la calle 14 entre 53 y 55 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2 ahora se encuentra a oscuras ante la falta de lámparas. Los vecinos dieron a conocer que solo funcionan dos, lo cual perjudica a los colonos y a los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM), dijo Humberto Mendoza, vecino del lugar.

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Es necesario que la Dirección de Servicios Públicos cambie las lámparas, debido a que en estos momentos en la calle 14 solo funcionan dos y aproximadamente cinco luminarias no sirven, lo que representa un riesgo para las personas que transitan por este lugar. Esta situación ayuda a que gente de otros lugares llegue a arrojar basura de manera descarada.

Sin importarles que los vecinos las vean, el problema es que no solo tiran basura, también cuerpos de animales muertos, de perros y aves, así como carne podrida que traen de otros lugares principalmente. Estos desechos empiezan a soltar malos olores que llegan hasta las casas cercanas y también a los salones donde se encuentran los estudiantes del COBACAM, quienes se han visto obligados a tener que soportarlo. Es necesario actuar para acabar con este problema de infección pública.

Los habitantes piden que las autoridades municipales actúen para evitar que continúen estos problemas, que son la falta de lámparas y el basurero clandestino en el que han convertido la calle 14, afectando por mucho tiempo a los colonos que ya no soportan esta situación.

Esperan que las autoridades correspondientes den una pronta solución a este problema que afecta a los vecinos, ya que en varias ocasiones han pedido su intervención, pero hasta el momento la situación continúa igual o incluso mucho peor que antes.

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JGH