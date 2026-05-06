Fechas para la marcha de la diversidad LGBT 2026 en Mérida y otros municipios de Yucatán

El próximo sábado 6 de junio la ciudad de Mérida nuevamente se pintará de arcoíris con la edición 2026 de la Marcha de la Diversidad Sexual. Así lo informó el comité organizador junto a la cartelera de otras marchas que se tendrán en Yucatán.

Y es que en junio se celebra el Mes del Orgullo LGBT+, donde se busca promover la tolerancia, igualdad y dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Esta conmemoración tiene sus raíces en los disturbios de Stonewall del 28 de junio de 1969 en Nueva York, un evento que marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Noticia Destacada Yucatán deja sin defensa electoral a comunidades mayas y población LGBT+, acusa el TEPJF

Cada año, las marchas del Orgullo se realizan en diversas ciudades del mundo, incluyendo la ciudad de Mérida, donde cada año reúne a cientos de personas.

Marcha LGBT+ 2026 en Mérida

El sábado 6 de junio a las 16:00 horas se celebrará la Marcha de la Diversidad Sexual en Mérida, la cual este año tendrá como lema "Libres de Ser, Orgullosxs de Avanzar".

La cita está programada para iniciar en el Monumento a la Patria, recorrido que tendrá sobre Paseo de Montejo hasta avanzar sobre la calle 58, cerrando en la Plaza Grande donde se prevé haya más actividades artísticas.

Se prevé que de nueva cuenta se registre una masiva afluencia de personas en el recorrido que ofrece una plataforma para visibilizar estas intersecciones y exigir derechos.

Noticia Destacada Mujeres trans ya pueden cambiar su identidad de género en el Registro Civil de Mérida

Más marchas en Yucatán

Además de la marcha de la Diversidad en Mérida, otros municipios del estado también tendrán sus actividades dedicadas al Orgullo LGBT+: