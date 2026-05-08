Se incendia terreno a unos metros de una gasolinera en la carretera Mérida-Tixkokob

Un fuerte incendio se registra en la mañana de este viernes en un terreno ubicado a un costado de la carretera Mérida-Tixkokob, generando fuerte movilización de los servicios de emergencia.

Vecinos de la zona de San Camilo y Francisco Villa reportaron al número de emergencias sobre un fuerte incendio, causando una gran nube de humo que pudo verse hasta otros fraccionamientos alrededor.

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La situación se agrava debido a que tan solo a unos metros del incendio se encuentra ubicada una gasolinera.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Kanasín, donde iniciaron labores para intentar sofocar el incendio.

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Trasciende que el incendio pudo haber sido causado por un hombre que quemaba basura, pues según reportes, es la segunda vez que se registra un incendio en el mismo lugar en las últimas semanas.