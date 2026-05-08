Premio Mérida Diversa 2026: buscan reconocer a quienes impulsan la inclusión y la diversidad sexual

Para reconocer y visibilizar a personas, colectivos y organizaciones que trabajan en favor de los derechos de la población LGBTI+, el Ayuntamiento de Mérida lanzó la convocatoria para el premio Mérida Diversa 2026, dirigido a quienes hayan contribuido a la inclusión, la justicia social y la no discriminación en el municipio.

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La convocatoria fue emitida por la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, a través del Consejo Contra la Discriminación de la Diversidad Sexual de Mérida, e invita a organizaciones sociales, culturales, instituciones públicas y privadas, a postular candidaturas que destaquen por su labor en favor de la diversidad sexual.

Podrán ser postuladas personas físicas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales que hayan desarrollado acciones en defensa de los derechos humanos y la inclusión de la población LGBTI+ en la capital yucateca. Las candidaturas deberán ser propuestas por terceros, ya sea personas, colectivos u organizaciones distintas a quienes aspiren al reconocimiento.

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El registro de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 29 de mayo y podrá realizarse de manera presencial o digital. En el caso de las postulaciones físicas, deberán entregarse en dos tantos en las oficinas de la Coordinación de Inclusión y Diversidad, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.