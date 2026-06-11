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UADY lanza beca de excelencia académica 2026-2027: estos son los requisitos y fechas clave

La Universidad Autónoma de Yucatán otorgará exención de pago de inscripción a estudiantes con participación destacada en competencias académicas estatales, nacionales e internacionales rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

Por Redacción Por Esto!

11 de jun de 2026

1 min

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La UADY otorgará becas de excelencia académica al ciclo 2026-2027
La UADY otorgará becas de excelencia académica al ciclo 2026-2027 / Especial

La Universidad Autónoma de Yucatán lanzó la convocatoria para solicitar la Beca de Inscripción de Excelencia Académica correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, dirigida a estudiantes de bachillerato con destacado desempeño en competencias académicas estatales, nacionales e internacionales.

El apoyo consiste en la exención del pago de inscripción para estudiantes que ingresarán a alguna licenciatura de la universidad y que hayan representado a la institución en actividades académicas con resultados sobresalientes.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de excelencia UADY?

La convocatoria está dirigida a estudiantes que hayan cursado el tercer año de bachillerato durante el ciclo escolar 2025-2026 en alguna de las siguientes escuelas:

La Segey publicó la convocatoria para becas de escuelas particulares en Yucatán

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  • Escuela Preparatoria Uno
  • Escuela Preparatoria Dos
  • Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria
  • Bachillerato en Línea de la UADY

Además, deberán participar en la convocatoria de ingreso a licenciatura modalidad escolarizada 2026-2027 de la UADY.

Otro de los requisitos es haber participado en competencias o actividades académicas regionales, estatales, nacionales o internacionales durante los últimos 24 meses, representando a la universidad y demostrando un desempeño sobresaliente.

¿Qué beneficios ofrece la beca?

La duración del apoyo dependerá del nivel de competencia en el que haya participado el estudiante:

  • Competencias estatales: exención de inscripción durante el ciclo escolar agosto 2026-julio 2027.
  • Competencias nacionales: beca por tres ciclos escolares consecutivos.
  • Competencias internacionales: apoyo durante toda la licenciatura.
Alumnos de universidades privadas de Yucatán pueden acceder a becas de la Segey

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Fechas importantes para solicitar la beca UADY

El registro de solicitudes estará disponible del 18 al 28 de junio de 2026 a través del Sistema Integral de Solicitud de Becas.

En caso de presentar problemas durante el registro, los estudiantes deberán reportarlo antes del 25 de junio de 2026 a las 11:00 horas mediante el correo becaslicenciatura@correo.uady.mx.

Los resultados oficiales se publicarán el próximo 8 de julio de 2026 en el portal de estudiantes de la universidad.

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