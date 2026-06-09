Becas Segey 2026-2027: requisitos, fechas y cómo solicitar apoyo para escuelas particulares en Yucatán

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) lanzó la convocatoria de becas para alumnas y alumnos inscritos en escuelas particulares incorporadas al sistema estatal, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El programa está dirigido a estudiantes de nivel Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior y Formación para el Trabajo y Superior que cursen sus estudios en instituciones privadas incorporadas a la SEGEY y que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden solicitar la beca SEGEY 2026-2027?

Las y los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser estudiante regular y cursar desde el segundo ciclo escolar en adelante.

Estar inscrito en una institución educativa particular incorporada a la Segey.

No adeudar materias y haber acreditado todas en periodo ordinario.

Contar con promedio mínimo de 85 en el ciclo escolar anterior.

No tener familiares beneficiados con este mismo programa de becas en cualquier nivel educativo.

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¿Qué documentos se necesitan para solicitar la beca?

Las personas interesadas deberán realizar el trámite en el portal oficial de becas de Yucatán y cargar la documentación en formato JPG o PDF. Entre los documentos requeridos se encuentran:

Solicitud de beca llenada en línea.

CURP original.

Acta de nacimiento.

Constancia de estudios vigente con firma y sello de la institución.

Comprobantes de ingresos familiares.

Comprobante domiciliario reciente.

Documentación médica en caso de discapacidad o enfermedad crónica.

Constancia penitenciaria si alguno de los tutores se encuentra privado de la libertad.

La SEGEY aclaró que no se aceptarán boletas de calificaciones ni recibos de inscripción como constancias escolares.

¿Dónde hacer el registro para las becas SEGEY?

El registro deberá realizarse en el sitio oficial: becas.yucatan.gob.mx En esa plataforma también podrán consultarse publicaciones, resultados y descarga de constancias.

La carga de documentos se realizará por nivel educativo y orden alfabético:

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Superior (La letra A a la letra Z): jueves 16 de julio.

Media Superior y Formación para el Trabajo: viernes 17 de julio.

Secundaria: lunes 20 de julio.

Primaria (La letra A a la letra K): martes 21 de julio.

Primaria (La letra L a la letra Z): miércoles 22 de julio.

Preescolar: jueves 23 de julio.

¿Cuándo salen los resultados de las becas SEGEY?

La Secretaría de Educación informó que los resultados oficiales se publicarán el 24 de agosto de 2026.

Ese mismo día estarán disponibles las constancias de beca para descarga e impresión en el portal oficial, trámite que podrá realizarse hasta el 30 de septiembre de 2026.