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Yucatán / Mérida

Entre lluvia y entusiasmo, Mérida celebra el inicio del Mundial 2026

Aficionados de la Selección Mexicana abarrotan la Inalámbrica en Mérida para vivir el Mundial 2026.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

11 de jun de 2026

1 min

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La Inalámbrica reúne a cientos de aficionados para el debut de la Selección Mexicana
La Inalámbrica reúne a cientos de aficionados para el debut de la Selección Mexicana / Gerardo Álvarez

La Unidad Deportiva Inalámbrica de Mérida vivió un ambiente de fiesta alrededor del futbol, en un espacio que registró cerca de tres cuartas partes de su capacidad debido a la lluvia y el cielo nublado.

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A pesar de las condiciones climáticas, el entusiasmo de la afición se hizo sentir en todo momento con la participación en juegos de destreza, dinámicas, pintacaritas y el reparto de camisetas de la Selección Mexicana.

Desde las 11:00 horas, decenas de personas comenzaron a llegar para ocupar sus lugares y disfrutar de la transmisión de la llegada de la Selección Nacional, así como de las presentaciones musicales de Shakira y otros artistas invitados.

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La afición permaneció expectante y con gran ánimo por el arranque del partido, lista para apoyar a la Selección Mexicana en su debut mundialista.

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