Entre lluvia y entusiasmo, Mérida celebra el inicio del Mundial 2026

La Unidad Deportiva Inalámbrica de Mérida vivió un ambiente de fiesta alrededor del futbol, en un espacio que registró cerca de tres cuartas partes de su capacidad debido a la lluvia y el cielo nublado.

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A pesar de las condiciones climáticas, el entusiasmo de la afición se hizo sentir en todo momento con la participación en juegos de destreza, dinámicas, pintacaritas y el reparto de camisetas de la Selección Mexicana.

Desde las 11:00 horas, decenas de personas comenzaron a llegar para ocupar sus lugares y disfrutar de la transmisión de la llegada de la Selección Nacional, así como de las presentaciones musicales de Shakira y otros artistas invitados.

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La afición permaneció expectante y con gran ánimo por el arranque del partido, lista para apoyar a la Selección Mexicana en su debut mundialista.