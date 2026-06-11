Más de mil 200 trabajadores municipales atendieron emergencia por lluvias en Mérida

Más de mil 200 trabajadores municipales participaron en las labores de respuesta implementadas por el Ayuntamiento para atender las afectaciones por las recientes lluvias atípicas en la ciudad.

Tras la contingencia, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada reconoció el trabajo realizado por las cuadrillas y el personal que intervino en las acciones de apoyo a la población. “Quiero agradecerles de corazón este espacio para convivir con quienes demostraron, una vez más, que el Ayuntamiento de Mérida está hecho de mujeres y hombres comprometidos con su ciudad y con su gente. ¡Mérida tiene a las y los mejores servidores públicos del país!”, expresó.

Destacó que fue una muestra de solidaridad, responsabilidad y amor por Mérida, demostrando que cuando una familia necesita ayuda, una calle se inunda o una colonia requiere atención urgente, responden con trabajo, compromiso y resultados.

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Trabajo en equipo

“Reconozco esa voluntad de un equipo que no se quiebra, que está firme, que ama profundamente a su ciudad y sabe que la gente espera mucho de nosotros, y eso hicimos, nuestra fortaleza prevaleció haciendo más de lo que nos corresponde”, añadió.

Durante un convivio organizado en honor de las cuadrillas de diferentes direcciones municipales que trabajaron antes, durante y después de las contingencias, Cecilia destacó que la rápida respuesta en colonias, fraccionamientos y comisarías fue posible gracias a la entrega de personas comprometidas con el bienestar de las familias meridanas.

Recordó que las intensas precipitaciones pusieron a prueba la capacidad de respuesta del municipio, al registrarse inundaciones y diversas afectaciones que requerían atención inmediata.

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Ante esta situación, las cuadrillas realizaron jornadas intensivas de limpieza de pozos y alcantarillas, desazolve de calles, recorridos de supervisión y atención de reportes ciudadanos, brindando auxilio a zonas vulnerables, y refugio a quienes lo necesitaban, trabajando desde muy temprano hasta altas horas de la noche.

Respuesta permanente

La Presidenta Municipal subrayó que el Ayuntamiento mantiene una atención permanente a las necesidades de la ciudadanía, trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, con responsabilidad y cercanía, atendiendo las verdaderas prioridades de nuestra ciudad.

Reiteró que la administración municipal continúa ejerciendo los recursos públicos con orden y eficiencia, sin aumentar impuestos ni generar deuda, para garantizar que cada peso se traduzca en mejores servicios, obras y acciones que eleven la calidad de vida de las familias.

“Me siento profundamente orgullosa de encabezar un Ayuntamiento integrado por personas que entienden que el servicio público es servir a los demás, especialmente cuando más lo necesitan, demostrando que nuestro compromiso es seguir construyendo una Mérida segura, ordenada, limpia y solidaria para las familias meridanas”, concluyó.