Kanasín vive ambiente de estadio con el México vs Sudáfrica del Mundial 2026

Los gritos, las matracas y el inconfundible sonido de los silbatos comenzaron a escucharse desde mucho antes de que rodara el balón. En el Polifuncional de Kanasín, la emoción mundialista se apoderó de familias enteras que acudieron para vivir juntos el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica.

Desde temprana hora, niños, jóvenes y adultos comenzaron a ocupar los espacios del recinto, muchos de ellos portando camisetas verdes, banderas y toda clase de accesorios para apoyar al Tricolor. La expectativa era grande: por primera vez el municipio organizaba una fiesta de esta magnitud para seguir el arranque de una Copa del Mundo.

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Los protagonistas de la jornada fueron los más pequeños. Armados con globos, pitos y matracas, los niños convirtieron el lugar en una auténtica tribuna mundialista. Sus voces se mezclaban con las porras y los cánticos de los aficionados, creando una atmósfera de fiesta que contagió incluso a trabajadores del Ayuntamiento, quienes hicieron una pausa en sus actividades para sumarse al ambiente futbolero.

La celebración comenzó mucho antes del silbatazo inicial. Horas antes, alumnos de la escuela primaria “Presidente Miguel Alemán” disputaron su propio “mundialito”, organizado por los maestros de educación física. Entre carreras, goles y festejos, los pequeños definieron a su campeón y posteriormente se trasladaron al Polifuncional acompañados de sus padres para continuar disfrutando de la jornada.

Mientras llegaba el momento del partido, las familias encontraron múltiples actividades para entretenerse. Pintacaritas, futbolito y brincolines mantuvieron ocupados a los Reyes del Hogar, quienes aprovecharon cada espacio de diversión sin perder de vista la cuenta regresiva para el encuentro entre México y Sudáfrica.

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Cuando la transmisión comenzó, la atención se concentró en la pantalla. Cada avance de la Selección Mexicana provocó suspiros y gritos contenidos entre los más de dos mil asistentes. Las aproximaciones al área rival encendían la esperanza de un gol que parecía estar cada vez más cerca.

Y entonces llegó el momento esperado. Apenas corría el minuto ocho cuando Julián Quiñones, portando el número 16, envió el balón al fondo de las redes. El estallido fue inmediato. El Polifuncional se convirtió en una sola voz. Saltos, abrazos, aplausos y gritos de alegría marcaron el primer gol de México y también el primero de la Copa del Mundo 2026.

Por unos instantes, Kanasín dejó de ser únicamente un municipio de Yucatán para transformarse en una pequeña sede mundialista, donde miles de corazones latieron al mismo ritmo que el balón y donde la pasión por el futbol volvió a demostrar su capacidad para reunir a toda una comunidad alrededor de un mismo sueño.