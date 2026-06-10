Becas Segey 2026-2027: requisitos, fechas y cómo solicitar apoyo para universidades privadas en Yucatán

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) publicó la convocatoria del Programa de Becas en Instituciones Educativas Particulares de Nivel Superior para el ciclo escolar 2026-2027, dirigida a estudiantes de universidades privadas incorporadas al sistema estatal educativo.

El apoyo consiste en la exención total o parcial del pago de colegiaturas y podrá solicitarse a partir del 16 de julio de 2026 mediante el portal oficial de becas de la dependencia estatal.

¿Quiénes pueden solicitar la beca SEGEY 2026-2027?

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos que actualmente cursen estudios de nivel superior en instituciones particulares incorporadas a la Segey y que cumplan con los siguientes requisitos:

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Ser estudiante regular desde el segundo ciclo escolar en adelante.

No adeudar materias.

Haber acreditado todas las asignaturas en periodo ordinario.

Contar con promedio mínimo de 85 puntos.

No tener familiares con otra beca educativa en instituciones incorporadas del mismo nivel.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la beca?

Las y los aspirantes deberán subir en formato digital los siguientes documentos:

Solicitud de beca llenada en línea.

CURP.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Comprobantes de ingresos familiares.

Constancia de estudios con calificaciones.

Comprobante domiciliario reciente.

Constancia médica en caso de discapacidad o enfermedad crónica.

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La SEGEY precisó que todos los documentos deberán ser legibles, actualizados y sin tachaduras o alteraciones.

¿Cómo solicitar la beca universitaria en Yucatán?

El trámite se realizará exclusivamente en línea a través del portal: https://becas.yucatan.gob.mx/

La carga de documentos iniciará el jueves 16 de julio de 2026 para estudiantes cuyos apellidos comiencen de la letra A a la Z.

Los resultados oficiales se publicarán el 24 de agosto de 2026 en la misma plataforma digital. Ese mismo día también estarán disponibles los oficios de asignación para descarga.

La constancia podrá descargarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Qué cubre la beca?

El apoyo contempla la exención total o parcial de colegiaturas durante el ciclo escolar 2026-2027, dependiendo de la evaluación realizada por el Comité del Programa.

Para conservar la beca, las y los estudiantes deberán mantener promedio mínimo de 85 y aprobar todas las materias en periodo ordinario.

Las personas interesadas pueden acudir a la Coordinación Estatal de Becas de la SEGEY o comunicarse a los teléfonos: (999) 938 09 57 extensiones 203 y 204 800 839 1888. También pueden escribir al correo: becas.particulares@yucatan.gob.mx