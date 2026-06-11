Varicela en Yucatán: estos son los primeros síntomas que no debes ignorar en niños

La varicela mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a las familias de Yucatán debido al incremento de contagios registrado en lo que va de 2026. Hasta el corte de mayo, el estado acumula 561 casos confirmados, una cifra que refleja el avance de esta enfermedad viral altamente contagiosa, especialmente entre niñas y niños.

Reportes epidemiológicos señalan que los casos de varicela han mostrado un crecimiento constante durante los primeros meses del año, situación que preocupa por el riesgo de propagación en escuelas, guarderías y espacios con alta concentración de menores.

La varicela es causada por el virus varicela-zóster y se transmite fácilmente por contacto directo con las lesiones en la piel, así como por gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Especialistas advierten que una persona infectada puede contagiar incluso antes de presentar las clásicas ronchas o ampollas.

Primeros síntomas de la varicela

Las autoridades de salud recomiendan estar atentos a los primeros signos de la enfermedad para evitar nuevos contagios y acudir oportunamente al médico. Entre los síntomas iniciales más comunes se encuentran:

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Fiebre moderada

Cansancio y malestar general

Dolor de cabeza

Pérdida de apetito

Aparición de pequeñas ronchas rojas

Ampollas con líquido acompañadas de intensa comezón

Generalmente, las lesiones comienzan en el rostro, pecho y espalda, para posteriormente extenderse al resto del cuerpo.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Aunque la varicela suele ser más frecuente en menores de edad, también puede afectar a adolescentes y adultos, quienes pueden desarrollar complicaciones más severas. Los grupos considerados de mayor riesgo son:

Bebés y menores no vacunados

Mujeres embarazadas

Adultos mayores

Personas con defensas bajas o enfermedades crónicas

Médicos señalan que en algunos casos pueden presentarse infecciones en la piel, neumonía o cuadros más delicados si no se recibe atención adecuada.

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Cómo prevenir la varicela en Yucatán

Ante el incremento de contagios, especialistas recomiendan reforzar medidas preventivas para disminuir el riesgo de transmisión.

Mantener al día el esquema de vacunación

Evitar el contacto con personas infectadas

Lavarse las manos constantemente

No compartir utensilios, ropa o toallas

Desinfectar superficies de uso común

Evitar que menores acudan a clases si presentan síntomas

También se recomienda mantener aislamiento domiciliario hasta que todas las ampollas formen costra, ya que durante ese periodo la enfermedad continúa siendo contagiosa.