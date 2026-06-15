El Corchito se alista para el verano: esperan más de 600 visitantes diarios en Progreso

Con el inicio del período vacacional de verano, la reserva ecológica y parador ecoturístico El Corchito realiza trabajos de mantenimiento y acondicionamiento con el objetivo de garantizar una experiencia segura para los visitantes y preservar las condiciones naturales que caracterizan a este importante atractivo turístico del puerto de Progreso.

Personal que labora en el sitio informó que actualmente se llevan a cabo labores de limpieza, supervisión de instalaciones y acciones preventivas enfocadas en la protección de la flora y fauna local, así como en el cuidado de los flujos naturales de agua que forman parte esencial del ecosistema de la reserva.

De acuerdo con trabajadores del lugar, para la próxima temporada vacacional se prevé una afluencia superior a las 600 personas por día, cifra respaldada por las estadísticas registradas en años recientes, las cuales muestran un crecimiento sostenido durante cada período de descanso de julio y agosto.

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En los últimos años, El Corchito se ha consolidado como uno de los principales atractivos naturales de Progreso gracias a sus ojos de agua, senderos rodeados de vegetación y la oportunidad que ofrece a los turistas de disfrutar del contacto con la naturaleza de forma conciente y responsable.

Los empleados destacaron que gran parte del éxito de la reserva también se debe a la colaboración de los visitantes, quienes en su mayoría respetan las normas de conservación, como evitar tirar basura, no alimentar ni molestar a la fauna silvestre y respetar las áreas restringidas para el acceso al agua.

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Señalaron que este equilibrio entre la actividad turística y la protección ambiental ha permitido mantener las condiciones naturales del sitio y fortalecer la presencia de El Corchito dentro de la oferta recreativa de Progreso, consolidándolo como uno de los principales referentes del ecoturismo en la costa yucateca.

Con el avance de estos trabajos y la cercanía del periodo vacacional, el personal de la reserva confía en que El Corchito mantendrá la alta afluencia registrada en años anteriores. Además, reiteró el llamado a los visitantes para colaborar con el cuidado del entorno natural y respetar las medidas de conservación, a fin de preservar este espacio para las futuras generaciones y garantizar una experiencia segura para todos.