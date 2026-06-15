Calendario de pagos de Becas Bienestar en Yucatán: Fechas de cobro del bimestre mayo-junio

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, compartió el calendario de pago del bimestre mayo-junio correspondientes a los programas Benito Juárez de media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

Los pagos se realizarán a nivel nacional del lunes 15 al viernes 26 de junio, y se realizará mediante un calendario dependiendo de la primera letra del primer apellido.

Las Becas para el Bienestar son apoyos económicos del Gobierno de México que garantizan la educación de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

En Yucatán, la reciben cientos de estudiantes de distintos niveles escolares, en apoyo a las familias que más lo necesitan.

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Calendario Becas Bienestar mayo-junio

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar compartió el calendario de pagos correspondiente a mayo-junio.

FECHA LETRA DEL PRIMER APELLIDO LUNES 15 DE JUNIO LETRAS A y B MARTES 16 DE JUNIO LETRA C MIÉRCOLES 17 DE JUNIO LETRAS D, E, y F JUEVES 18 DE JUNIO LETRA G VIERNES 19 DE JUNIO LETRAS H, I, J, K y L LUNES 22 DE JUNIO LETRA M MARTES 23 DE JUNIO LETRA N, Ñ, O, P y Q MIÉRCOLES 24 DE JUNIO LETRA R JUEVES 25 DE JUNIO LETRA S VIERNES 26 DE JUNIO LETRAS T, U, V, W, X, Y y Z Inician los pagos de Becas Bienestar de continuidad / Becas Bienestar

¿Cuánto cobraré del bimestre mayo-junio?

La Coordinación de Becas aclaró cuál es el monto de cobro del bimestre mayo-junio de los apoyos del Gobierno federal.

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