Piden a ciudadanos sumarse como donadores voluntarios de sangre en Yucatán

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, autoridades sanitarias exhortaron a la población a sumarse a una práctica que permite atender emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos y complicaciones obstétricas

Cada unidad de sangre donada puede representar una nueva oportunidad de vida para pacientes que enfrentan emergencias médicas, intervenciones quirúrgicas complejas, tratamientos contra el cáncer o complicaciones derivadas del embarazo.

Por ello, este 14 de junio, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) reiteraron el llamado a fortalecer la cultura de la donación altruista y voluntaria entre la población.

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La conmemoración, impulsada a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca reconocer a las personas que donan sangre de manera desinteresada y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre la necesidad permanente de contar con reservas suficientes para atender la demanda hospitalaria.

La fecha también tiene como propósito promover donaciones regulares que permitan garantizar sangre segura, de calidad y disponible cuando más se necesita.

En Yucatán, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) mantiene campañas permanentes para incentivar la participación ciudadana, ya que la sangre continúa siendo un recurso insustituible.

Sin sustituto

A diferencia de otros tratamientos médicos, no existe un sustituto artificial capaz de reemplazar completamente las funciones de los componentes sanguíneos, por lo que los bancos de sangre dependen exclusivamente de la solidaridad de los donantes.

Especialistas destacan que las transfusiones son fundamentales para salvar millones de vidas cada año y resultan indispensables en la atención de personas accidentadas, pacientes sometidos a cirugías, personas con enfermedades hematológicas, pacientes oncológicos y mujeres que presentan complicaciones durante el embarazo o el parto.

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Las personas interesadas pueden obtener mayores informes a través del CETS, al teléfono 999 923 8767, donde reciben orientación sobre los procesos, requisitos y fechas disponibles para realizar donaciones.

Las autoridades sanitarias recordaron que donar no cuesta más que unos minutos, pero puede significar toda una vida para quien la recibe.

De acuerdo con información de organismos de salud, una sola donación puede beneficiar a varios pacientes debido a que la sangre se separa en distintos componentes, entre ellos glóbulos rojos, plasma y plaquetas, cada uno con aplicaciones médicas específicas. Incluso, autoridades sanitarias señalan que una unidad de sangre puede contribuir a salvar hasta tres vidas.

Sin embargo, uno de los principales retos continúa siendo incrementar el número de donadores altruistas. En México, la mayor parte de las donaciones aún provienen de familiares o amigos de pacientes hospitalizados, mientras que la donación voluntaria y periódica continúa siendo un desafío para el sistema de salud.