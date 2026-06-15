Nuevo ingreso a bachillerato 2026 en Yucatán: estas son las escuelas con cupo disponible en Mérida y municipios

La Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) informó sobre las preparatorias del estado que tienen cupo disponible para el ciclo escolar 2026-2027, donde alumnos aún tienen la oportunidad de inscribirse.

Compartió que tras anunciar los resultados de "Mi Derecho, Mi Lugar, Yucatán", diversas preparatorias de Mérida y otros municipios aún tienen espacio para nuevos alumnos en el siguiente ciclo escolar.

Son diversos bachilleratos que tienen cupo disponible, y para ello, jóvenes junto a sus totores deberán de acudir a las instalaciones para mayor información.

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Inscripciones a preparatoria en Yucatán

La Segey dio a conocer las fechas oficiales de inscripción para estudiantes que ingresarán al nivel medio superior en el ciclo escolar 2026.

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De acuerdo con la dependencia, las inscripciones para bachillerato en Yucatán se realizarán del 15 al 26 de junio de 2026 directamente en el plantel asignado, por lo que exhortó a madres, padres de familia y estudiantes a cumplir con el proceso dentro del plazo establecido para evitar perder el espacio asignado.

¿Qué documentos se necesitan para la inscripción al bachillerato en Yucatán?

La Segey informó que las y los alumnos deberán presentar la siguiente documentación al momento de acudir al plantel:

Comprobante de asignación de plantel

CURP

Acta de nacimiento

Constancia de estudios vigente o certificado de secundaria

Las autoridades educativas señalaron que es importante llevar la documentación completa para agilizar el trámite de inscripción.

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¿Qué pasa si no se confirma la inscripción?

La dependencia estatal advirtió que, en caso de no confirmar la inscripción dentro del periodo establecido, la asignación del plantel quedará invalidada, por lo que las y los aspirantes podrían perder el espacio obtenido.

Por ello, recomendó a las familias revisar cuidadosamente las fechas y acudir con anticipación al plantel correspondiente.