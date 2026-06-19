Jacinto Sosa deja la ATY para unirse a la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en Yucatán; ¿cuál es su nuevo cargo?

Jacinto Sosa Novelo anunció su renuncia a la dirección de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), este viernes 19 de junio ante el Congreso del Estado.

Tras su paso por la dependencia, se va a sumar al equipo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, esto por invitación del Gobernador Joaquín Díaz Mena. Este nuevo cargo lo va a ocupar a partir del próximo 1 de julio del presente año.

Noticia Destacada ¡Incomunicados y a oscuras! Retraso en trabajos de la CFE afecta a Reforma Agraria en Champotón

¿Cuál será el nuevo cargo de Jacinto Sosa Novelo?

Por medio de un comunicado de la Agencia de Transporte de Yucatán, Jacinto Sosa Novelo va a ser el titular de la subsecretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, puesto donde va a sumar con su experiencia en manejo de recursos públicos.

También se ha informado que los trabajos de modernización de transporte que comenzaron bajo su gestión, van a seguir con normalidad para beneficio de los usuarios.

Noticia Destacada ¡De Calkiní para el mundo! Diseño campechano brilla en el Mundial 2026 durante partido de México

Estos son los resultados que logró Jacinto Sosa Novelo

Durante su mandato, logró incrementar la red del sistema Vaivén, el cual aumentó del 71 al 80%, con la llegada de nuevas rutas y la suma del municipio de Conkal.

También se implementó el pago con tarjeta bancaria, la llegada de las unidades IE-TRAM 100% eléctricas en la Ruta Aeropuerto, entre muchos otros programas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal