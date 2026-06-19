¡Incomunicados y a oscuras! Retraso en trabajos de la CFE afecta a Reforma Agraria en Champotón

La agencia municipal y ejido de Ley de Reforma Agraria, en el municipio de Champotón, se encuentra sin suministro de energía eléctrica y sin servicio de bombeo para el agua potable desde la mañana de este viernes, debido a que no se cumplieron los horarios establecidos por las autoridades correspondientes.

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La afectación se originó a raíz de unos trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica programados con anticipación por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales debían ejecutarse en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

El malestar de los habitantes surgió debido a que las maniobras, que contemplaban el cambio de postes de concreto propiedad de la paraestatal, no concluyeron en el tiempo pactado. Han transcurrido varias horas desde el límite fijado y el fluido eléctrico no se ha restablecido, lo que ha impedido el funcionamiento del sistema de bombeo del tanque elevado que surte a toda la demarcación. Aunado a la falta de energía, se reportó que tampoco hay servicio de internet y telefonía, incomunicando por completo a la población.

Aunque los pobladores tomaron las precauciones necesarias tras el anuncio previo del corte, existe preocupación en la comunidad ante la posibilidad de que las labores de la cuadrilla se prolonguen durante la noche.

Hasta el momento, la autoridad auxiliar de la localidad no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, un material difundido a través de redes sociales muestra que, ya entrada la noche, el poblado de Ley de Reforma Agraria permanece prácticamente a oscuras. En las imágenes se aprecia que las únicas viviendas con algo de claridad son aquellas cuyos propietarios compraron focos solares y lámparas de emergencia para prevenirse, mientras el resto de la localidad continúa en penumbras afectando las actividades cotidianas de los habitantes de esta región de Champotón.

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JGH