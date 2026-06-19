¡De Calkiní para el mundo! Diseño campechano brilla en el Mundial 2026 durante partido de México

El trabajo del diseñador campechano Alberto Cuevas fue visto a nivel nacional luego de que la influencer Friday Frida usara una de sus creaciones durante el partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, disputado en el Estadio Akron de Guadalajara.

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La prenda, que combina elementos de alta costura con detalles que rescatan la tradición mexicana, fue captada en varias tomas durante la transmisión del encuentro por TV Azteca. Friday Frida, quien se encontraba en el estadio, lució el atuendo mientras seguía el partido, lo que permitió que el diseño del creador originario de Calkiní, Campeche, se difundiera entre miles de espectadores.

A través de sus redes sociales, Alberto Cuevas compartió imágenes del momento y expresó su satisfacción por ver una de sus piezas en un escenario de esa magnitud. El diseñador ha destacado en los últimos años por la elaboración de trajes para certámenes de belleza y eventos de alto perfil, y esta ocasión representa una de las proyecciones más amplias de su trabajo.

Usuarios en redes sociales reconocieron la prenda y expresaron orgullo al saber que pertenecía a un diseñador campechano, especialmente al identificarla durante la cobertura televisiva del partido.

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JGH