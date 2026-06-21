Menos jóvenes hablan maya en Acanceh y crece la preocupación por su futuro

Entre los habitantes de municipio, cada vez hay menos personas que hablan la lengua maya debido a que ya no se transmite a las nuevas generaciones como antes se hacía ya que las costumbres han cambiado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población total del municipio es de 16 mil 772 habitantes, dividida equitativamente en mujeres y hombres. De este total, aproximadamente 3 mil 450 personas mayores de tres años hablan maya. Esta cifra representa cerca del 21 por ciento de la población.

Acanceh es una comunidad que está formada predominantemente por adultos mayores, que son los únicos que se comunican en el idioma originario entre ellos, pero no lo hacen con sus hijos o nietos.

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En el contexto más amplio de Yucatán, la Maayat’aan (lengua maya peninsular) es hablada por más de 500 mil personas, representando aproximadamente el 23 por ciento de la población estatal.

A nivel peninsular (Yucatán, Campeche, Quintana Roo), existen más de 750 mil personas que practican esta lengua originaria.

En opinión del profesor Aurelio Caamal, es lamentable que la maya ya no se transmita a las nuevas generaciones como antes.

Según explicó, las únicas en la localidad que hasta hoy hablan maya son, en su mayoría mujeres antiguas, quienes desde niñas lo aprendieron de sus mamás.

También indicó que el cambio cultural y el que las mujeres ahora ya no permanecen en el hogar y salen a trabajar para ayudar a la manutención, ha causado que ya no se enfoquen únicamente en el cuidado de los hijos y, por tanto, en transmitir la lengua maya.

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“Antes se aprendíaa gracias a las mujeres, porque eran las que, por lo general, al quedarse al cuidado de los hijos les enseñaban la lengua, costumbres, gastronomía, tradiciones y fe”, explicó.

“Ahora, ellas también salen a trabajar, estudian y ejercen una profesión que las obliga a estar fuera del hogar”, agregó.

El profesor mencionó que ante esta situación, es muy importante que en las escuelas se fomente el aprendizaje de la maya y con ello todas las costumbres que dan identidad a las familias yucatecas, .

Recordó que para promover su uso, el Congreso del Estado declaró a la lengua maya como Patrimonio Cultural Inmaterial.