Apicultores del oriente de Yucatán alertan: deforestación y agroquímicos amenazan la producción de miel

En el marco del Día del Apicultor, que hoy se conmemora, hombres y mujeres dedicados a la producción de miel en el Oriente de Yucatán hicieron un llamado a proteger los bosques, disminuir el uso de agroquímicos y preservar a las abejas, cuya población ha disminuido de manera alarmante en los últimos años.

Los productores señalaron que la apicultura atraviesa una etapa complicada debido a diversos factores ambientales y económicos que amenazan con poner fin a una actividad considerada milenaria y que, por generaciones, ha sido una de las principales fuentes de ingreso para las comunidades rurales de la región.

El apicultor Moisés Canul recordó que décadas atrás las cosechas eran más abundantes, ya que los recursos naturales no estaban sobreexplotados. Añadió que el precio de la miel era más favorable y existía mayor conciencia sobre la importancia de conservar esta actividad tradicional, estrechamente ligada al medio rural y a una economía sostenible.

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Explicó que actualmente la realidad del mercado exige rentabilidad y calidad, lo que ha colocado al sector en una posición vulnerable. Indicó que en esta zona, la producción se realiza de manera tradicional y depende en gran medida de que el monte se mantenga en buenas condiciones.

Sin embargo, fenómenos naturales, incendios forestales y la tala indiscriminada han provocado la desaparición de grandes extensiones de selva, convertidas en potreros destinados a la ganadería bovina.

Por su parte, el colmenero Manuel Cetz señaló que, a pesar de que la apicultura ha logrado hacer frente al crecimiento de la ganadería y de una agricultura poco planificada, ambas actividades representan una amenaza debido a la devastación de amplias superficies donde desaparecen millones de árboles, enredaderas y arbustos productores de néctar, entre ellos el tajonal, una de las principales fuentes para la producción de miel en la Península de Yucatán.

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Destacó que el Oriente del estado forma parte de una de las regiones más importantes en la producción de miel, donde los apicultores mayas mantienen una estrecha relación con los ciclos naturales y la flora, especialmente con los árboles frutales, fundamentales para el equilibrio ecológico a través de la polinización.

Añadió que para numerosas familias esta actividad representa su principal sustento económico y es una de las más relevantes en las comunidades rurales, al grado de que cerca del 95 por ciento de la miel producida en la Península de Yucatán tiene como destino los mercados internacionales.

Los productores enfatizaron que la deforestación no es el único desafío del sector. La expansión agrícola, la explotación no sostenible de los recursos forestales, los efectos del cambio climático, las sequías prolongadas, los huracanes y el uso indiscriminado de agroquímicos están provocando la muerte de millones de abejas y otros polinizadores indispensables para los ecosistemas.

Ante este panorama, los apicultores hicieron un llamado a la sociedad y a las autoridades para impulsar acciones que permitan conservar los sistemas tradicionales de producción, los cuales representan una herencia ancestral y una actividad amigable con el medio ambiente.

Finalmente, destacaron que defender la apicultura significa proteger no sólo una fuente de ingresos para miles de familias yucatecas, sino también preservar el equilibrio ecológico y garantizar la supervivencia de uno de los principales polinizadores del planeta, fundamentales para la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad.