Playas de Yucatán, en riesgo por erosión: aumento del nivel del mar y obras humanas aceleran el problema

La erosión de las playas de Yucatán avanza de manera constante debido a que el libre tránsito de la arena ha sido alterado por infraestructura costera y obras particulares, advirtió el biólogo Paolo Salles, quien comparó el fenómeno con la necesidad de que las playas “puedan respirar”.

El especialista explicó que la erosión es un proceso que ocurre en diversas regiones del mundo, aunque en la costa yucateca se ha intensificado por la combinación del cambio climático y las modificaciones humanas al litoral.

Indicó que el aumento del nivel del mar, asociado al calentamiento global, alcanza aproximadamente 2.5 milímetros al año. Sin embargo, en Yucatán también influyen las alteraciones provocadas por la construcción de puertos de abrigo y de altura, cuya función es proteger la actividad pesquera y las embarcaciones.

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Salles señaló que estas obras interrumpen el desplazamiento natural de los sedimentos. Debido a que la arena en la costa norte de Yucatán se mueve de oriente a poniente, impulsada por el oleaje y las brisas del noreste, los playones tienden a acumularse en el lado oriental de los puertos, mientras que las zonas ubicadas al poniente registran una pérdida acelerada de playa.

El problema se agrava cuando propietarios de predios costeros instalan, por iniciativa propia, geotubos, espigones, escolleras y otras estructuras para proteger sus terrenos. Aunque estas medidas buscan frenar el desgaste frente a sus propiedades, terminan trasladando la erosión hacia predios vecinos y generan un mayor desequilibrio en el ecosistema costero.

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Para revertir esta situación, el especialista consideró indispensable restablecer el flujo natural de los sedimentos. Entre las alternativas planteadas se encuentra el rediseño de la infraestructura existente, particularmente de las escolleras en los puertos de abrigo, a fin de permitir un intercambio más eficiente de arena entre ambos lados de las estructuras.

También propuso implementar sistemas mecánicos permanentes de trasvase de arena mediante redes de bombas y tuberías que extraigan el sedimento acumulado en zonas de exceso y lo trasladen de manera continua hacia los sectores más afectados por la erosión.

A diferencia del dragado convencional, que suele realizarse cada dos o tres años para desazolvar canales de navegación, el investigador consideró que las playas requieren un aporte constante de sedimentos para mantener su equilibrio natural.

El biólogo enfatizó que el mayor desafío consiste en alcanzar acuerdos entre autoridades, especialistas y ciudadanos para atender el problema de manera integral y ordenada, evitando intervenciones aisladas o sin autorización que terminan agravando la pérdida de playa.

Respecto a las alertas por sargazo provenientes del Caribe mexicano, aclaró que los arribazones que cada año se observan en la costa yucateca no corresponden a esta alga, sino principalmente a macroalgas mezcladas con pastos marinos que los frentes fríos desprenden del fondo marino y depositan en las playas.