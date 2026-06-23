Alcalde de Sanahcat usa los corredores y la explanada del Palacio Municipal como salón de fiestas para su hija

La celebración de los XV años de la hija del alcalde, Agustín Moo Herrera, generó diversas reacciones negativas entre habitantes del municipio, quienes cuestionaron los gastos realizados durante el evento en contraste con las necesidades que, aseguran, aún enfrenta la comunidad.

La fiesta se llevó a cabo durante el fin de semana en los corredores y la explanada del Palacio Municipal, donde se congregaron cientos de invitados.

Según testimonios recabados entre pobladores, la magnitud del evento llamó la atención no por tratarse de los XV años de la hija del Edil, sino por el despliegue de recursos que incluyó espectáculos pirotécnicos, agrupaciones musicales y abundante comida para los asistentes, lo que algunos compararon con las grandes celebraciones populares de la localidad.

Noticia Destacada Concluye el proceso de despenalización del aborto en Yucatán; el Congreso retira la protección a la vida desde la fecundación

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales, donde ciudadanos manifestaron su inconformidad al considerar que mientras se realiza una celebración de gran escala, persisten problemas como calles deterioradas, baches, deficiencias en carreteras, inseguridad y fallas en el sistema de agua potable.

Asimismo, algunos habitantes señalaron que en diversas ocasiones han solicitado apoyos para traslados médicos, medicamentos y otras necesidades urgentes, recibiendo como respuesta la falta de recursos económicos por parte de las autoridades municipales.

Noticia Destacada SEP confirma cese de actividades escolares el 24 y 26 de junio a nivel nacional: ¿Por qué no habrá clases el próximo miércoles y viernes?

Ante esta situación, pobladores cuestionaron el origen y la magnitud de los gastos destinados al festejo, al considerar que existe una contradicción entre el argumento de limitaciones presupuestales para atender demandas ciudadanas y la realización de un evento de tales dimensiones.

Hasta el momento el alcalde Agustín Moo no ha emitido una declaración sobre esta situación.