Señalan presuntas irregularidades en inversión para agua potable en Temozón

Pobladores del municipio de Temozón cuestionaron la inversión realizada en el sistema de agua potable, al manifestar su inconformidad por las constantes fallas en el servicio, pese a la adquisición de un nuevo equipo de bombeo por parte del ayuntamiento, el cual, según denunciaron, presenta problemas recurrentes de funcionamiento.

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Mauro Mena Martín, Candelaria Medina Osorio y Claudio de Jesús Novelo Martín señalaron que las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Gerónimo Aguilar Canché, han informado que los trabajos realizados corresponden a mantenimiento preventivo de un equipo recientemente adquirido.

Sin embargo, vecinos aseguraron que la nueva infraestructura continúa registrando averías frecuentes, lo que ha provocado afectaciones en el suministro de agua para diversas familias, generando dudas entre la población sobre la correcta aplicación de los recursos.

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Asimismo, habitantes manifestaron su preocupación por el monto de la inversión destinada al proyecto hidráulico, estimado en más de 2 millones 400 mil pesos, señalando que los resultados obtenidos no corresponden al gasto realizado, por lo que exigieron mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.