Rescatan a crías de loros tras fuertes lluvias y vientos en Yucatán

Las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en Mérida y diversos municipios de Yucatán han provocado la caída de árboles y nidos, situación que ha derivado en un incremento de reportes de polluelos caídos de distintas especies silvestres, informó el Proyecto Santa María.

De acuerdo con la agrupación, entre las especies afectadas se encuentran loros de dos especies diferentes, carpinteros, tecolotes, luisitos y otras aves que han sido encontradas fuera de sus nidos tras las recientes precipitaciones y rachas de viento que han afectado al estado.

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El Proyecto Santa María señaló que, ante esta situación, se mantiene una coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Yucatán, a través del técnico Ricardo Medina, para dar seguimiento a los casos reportados y atender a los ejemplares rescatados.

La organización indicó que algunos de los polluelos y aves lesionadas están siendo recibidos y atendidos en su módulo de atención ubicado en el Parque Metropolitano del Sur Yumtsil, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán.

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Asimismo, hicieron un llamado a la población para reportar de manera responsable a las aves caídas y evitar manipularlas innecesariamente, ya que algunas pueden estar bajo el cuidado de sus padres o requerir atención especializada para sobrevivir.

Las recientes lluvias extraordinarias registradas en Yucatán han dejado afectaciones en distintos municipios, incluyendo inundaciones, caída de árboles y daños en infraestructura, además de impactos en la fauna silvestre que habita en zonas urbanas y rurales del estado.