Alarman "denuncias por maltrato infantil" en Campeche

Cada día, en promedio, cinco niñas, niños o adolescentes en Campeche son reportados por presuntas vulneraciones a sus derechos. Detrás de esa cifra existen historias de maltrato, negligencia, abandono, falta de acceso a servicios de salud, violencia y trabajo infantil, problemáticas que mantienen en alerta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del Estado.

La titular del organismo, Liliana Alejandra Adame Amador, informó que actualmente atienden alrededor de 150 denuncias mensuales relacionadas con posibles violaciones a los derechos de menores de edad.

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La Procuraduría interviene cuando un menor no puede ejercer plenamente su derecho a una vida digna, atendiendo casos de violencia física o emocional, negligencia, falta de acceso a servicios médicos, abuso, abandono familiar y explotación laboral.

Aunque en 2026 no se han recibido denuncias por trabajo infantil, el Inegi ubica a Campeche entre las entidades donde existe esta problemática, aunque en menor proporción que otros estados. Por ello, la PPNNA mantiene acciones preventivas mediante talleres de promoción de derechos.

El maltrato infantil continúa siendo una de las principales causas de intervención, activando protocolos de trabajo social, entrevistas, comparecencias y opinión de la víctima para determinar medidas de protección.

Las 150 denuncias mensuales, equivalentes a cinco reportes diarios, reflejan que la protección de la niñez y adolescencia sigue siendo uno de los principales retos en Campeche.