Síguenos

Última hora

Yucatán

Más de 15 mil jóvenes presentarán el Exani-II de ingreso a licenciatura de la UADY

Yucatán / Mérida

Arquitectos advierten impacto de la rápida urbanización en la absorción del agua de lluvia en Mérida

El expresidente del Colegio de Arquitectos, Hernán Gómez, propuso que las normas de construcción incluyan criterios vinculados al ciclo del agua.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

3 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Urbanización acelerada en Mérida reduce absorción de lluvia y presiona recursos hídricos
Urbanización acelerada en Mérida reduce absorción de lluvia y presiona recursos hídricos / Por Esto!

La rápida urbanización de Mérida obliga a replantear el manejo del agua antes de que el sistema natural de infiltración colapse, advirtió el expresidente del Colegio de Arquitectos, Hernán Gómez Amaro, quien llamó a impulsar el tratamiento de aguas residuales para preservar reservas hídricas.

Recordó que décadas atrás los predios contaban con patios amplios y árboles que favorecían la absorción del agua de lluvia. Sin embargo, el crecimiento ha sustituido áreas verdes por terrazas, estacionamientos, pavimentos y edificios verticales, reduciendo la capacidad para infiltrar el agua.

Agregó que la pérdida de cobertura vegetal, sumada a la expansión de desarrollos habitacionales y la destrucción de manglares, altera procesos climáticos y ambientales que inciden directamente en la disponibilidad de agua y en las condiciones térmicas de la región.

Izan la bandera amarilla en Puerto Progreso

Noticia Destacada

Izan la bandera amarilla en Puerto Progreso por probabilidad de mal tiempo hoy 3 de junio

“El comportamiento del viento, lluvia y clima tiene que ver con la presión barométrica, la precipitación pluvial, absorción, áreas boscosas, montes y demás”, explicó.

Gómez Amaro alertó que el modelo actual privilegia la descarga de aguas residuales al subsuelo sin aprovecharlas ni tratarlas, práctica que considera insostenible ante el crecimiento de la ciudad y la presión sobre los recursos hídricos.

Calor extremo, humedad del Caribe y urbanización sin control causan el fenómeno que rompió récords en mayo

Noticia Destacada

El Caribe “hirviendo” y el calor extremo: la combinación que provocó lluvias históricas en Yucatán

Por ello, propuso que las normas de construcción incluyan criterios vinculados al ciclo del agua y promuevan sistemas de tratamiento para reutilizar las aguas residuales en sanitarios, áreas verdes, e incluso mediante procesos avanzados, para otros usos.

Añadió que el desarrollo debe orientarse a soluciones sustentables, económicamente viables y bajo impacto ambiental, para garantizar el agua en el futuro.

Te puede interesar