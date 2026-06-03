Mal clima en Yucatán no aleja a los turistas de cruceros en Progreso

El arribo del crucero Valor dejó una afluencia regular de paseantes en la zona del malecón de Progreso, quienes representaron una buena derrama económica para el sector turístico, a pesar de las condiciones de nublados que se tuvieron ayer.

La llegada de los cruceristas fue mejor de lo que se esperaba, pues sorpresivamente sus índices de venta se elevaron debido al alto nivel adquisitivo de los visitantes.

La presencia de los turistas se empezó a notar cerca de las 10:00 horas, a pesar del clima parcialmente nublado, pero muy cálido, en total contraste con las condiciones de la noche anterior con la fuerte tormenta que impactó al puerto y al resto del estado.

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Ante la presencia y buena respuesta de los paseantes de crucero, el mesero Omar Brito, quien labora en uno de los restaurantes de la zona, señaló que los extranjeros fueron llegando y se instalaron en los negocios de comida.

Disfrutaron del mar, arena y Sol; ocuparon camastros, se metieron a nadar o recibieron masajes, dejando ganancias importantes a los prestadores de servicios.

Por su parte, artesanos del malecón y de negocios cercanos, que prefirieron omitir sus nombres, comentaron que sus ventas estuvieron por arriba de lo estimado, ya que el turismo extranjero mostró mucho interés por los objetos hechos a mano. Algunos vendedores comentaron que les sorprendió tener buenas ventas después del clima tormentoso del lunes.

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Los trabajadores de la zona indicaron que a pesar del anuncio del Gobierno del estado de frenar labores ayer, ellos estuvieron de acuerdo con sus jefes en trabajar, pues de esa manera puedan llevar dinero suficiente a sus hogares.

Por su parte, la Dirección de Turismo municipal informó que se registró una afluencia de poco más de 700 visitantes extranjeros del crucero Valor, que fue la primera de las 11 embarcaciones turísticas programadas para que arriben durante este mes de junio.