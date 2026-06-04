¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 4 de junio? Procivy alerta por posible aguacero hoy

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este jueves 4 de junio continuará el potencial de lluvias en gran parte del estado debido a una vaguada inducida y una circulación de baja presión ubicada al norte de la Península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan lluvias ligeras aisladas en municipios del oriente y sur del estado; sin embargo, las precipitaciones aumentarán su intensidad después del mediodía.

¿A qué hora comenzarán las lluvias en Yucatán?

Procivy indicó que las primeras lluvias moderadas a muy fuertes comenzarán después de las 12:00 del día en municipios del oriente como Tizimín, Valladolid y zonas cercanas.

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Posteriormente, después de las 14:00 horas, las lluvias de intensidad moderada alcanzarán municipios costeros, así como Motul, Mérida, Izamal, Sotuta, Yaxcabá, Tekax y localidades aledañas.

Las condiciones se intensificarán después de las 15:00 horas, cuando se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en municipios del centro, suroeste y noroeste de Yucatán.

Municipios de Yucatán donde lloverá este jueves 4 de junio

Entre las zonas con mayor probabilidad de lluvia se encuentran:

Tizimín

Valladolid

Mérida

Motul

Izamal

Sotuta

Yaxcabá

Tekax

Municipios costeros del estado

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente ante posibles rachas de viento superiores a 60 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para Mérida este jueves 4 de junio

Para la ciudad de Mérida, Protección Civil Municipal prevé potencial de tormentas durante la tarde y noche debido a la inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad y el establecimiento de una línea de vaguada en superficie.

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Las lluvias podrían presentarse con chubascos moderados, actividad eléctrica y rachas de viento de 35 km/h o superiores al paso de nubes de tormenta.

En cuanto a las temperaturas, la capital yucateca alcanzará máximas de entre 34 y 36 grados Celsius alrededor del mediodía, mientras que las mínimas oscilaron entre 24 y 26 grados durante la madrugada.

Temperaturas máximas y oleaje en Yucatán

El ambiente continuará muy caluroso en el estado. Procivy pronostica temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados Celsius en municipios del interior, mientras que en zonas como Izamal, Sotuta y Homún podrían alcanzarse hasta los 40 grados.

En la zona costera, las temperaturas estarán entre 33 y 35 grados Celsius.

Además, el viento será del sur-sureste y norte con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas mayores en áreas de lluvia. El oleaje en el litoral yucateco será de entre 1 y 2 metros.