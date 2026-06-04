Invertirán 25 mdp en saneamiento de aguas residuales en Mérida y reforzarán la protección del acuífero

Con una inversión superior a los 25 millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de Yucatán impulsan un programa de rehabilitación de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales en Mérida, con el objetivo de mejorar la calidad del acuífero de la entidad, reducir riesgos ambientales y fortalecer las condiciones sanitarias para la población.

El proyecto forma parte de la estrategia hídrica del Gobierno de México enfocada en mejorar los entornos locales y fortalecer la infraestructura ambiental en regiones donde históricamente han existido rezagos en materia de saneamiento.

De acuerdo con la Conagua, las obras contemplan la modernización y rehabilitación de instalaciones ubicadas en la capital yucateca, permitiendo aprovechar de manera más eficiente su capacidad de tratamiento y garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

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La inversión total supera los 25 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportará cerca de la mitad de los recursos, mientras que el resto será cubierto mediante la coordinación con las autoridades estatales.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir el impacto ambiental generado por las descargas de aguas residuales y proteger el acuífero yucateco, considerado una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la población de la entidad.

La importancia de estas acciones radica en las características geológicas de Yucatán. A diferencia de otras regiones del país, la Península carece de ríos superficiales permanentes y depende casi en su totalidad del agua subterránea almacenada en un sistema de acuíferos altamente vulnerable a la contaminación debido a la naturaleza porosa de su suelo kárstico.

Crecimiento urbano

Especialistas han advertido que el crecimiento urbano acelerado de Mérida y su zona metropolitana ha incrementado la presión sobre los sistemas de saneamiento y el manejo adecuado de las aguas residuales, por lo que el fortalecimiento de esta infraestructura resulta clave para preservar la calidad del recurso hídrico a largo plazo.

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La Conagua destacó que la rehabilitación de las plantas permitirá mejorar las condiciones ambientales de la región y disminuir riesgos sanitarios asociados a la contaminación del agua, beneficiando directamente a miles de habitantes.

Asimismo, el organismo federal señaló que una mejor gestión de las aguas residuales contribuirá a fortalecer la imagen ambiental de Yucatán, una entidad que en los últimos años ha registrado un importante crecimiento poblacional y mantiene una fuerte vocación turística.

Las autoridades consideran que contar con infraestructura de saneamiento más eficiente no sólo favorece la conservación de los recursos naturales, sino que también genera condiciones más favorables para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

Finalmente, la Conagua reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de Yucatán para impulsar proyectos de infraestructura hídrica que permitan mejorar la calidad ambiental y elevar la calidad de vida de la población, particularmente en regiones donde existe la necesidad de fortalecer los sistemas de tratamiento y saneamiento del agua.